Metličić: Po prikazanom ne možemo biti optimisti. Nadam se da možemo iznenaditi Dance

Uputio bih jednu kritiku. Nije mi drago da mi protiv Maroka u 55. minuti moramo mijenjati dva igrača obrana-napad. Ako ćemo tako biti protiv Danske, pogazit će nas. Teško je s njima igrati i šest na šest, a ako ćeš mijenjati, iskoristit će svaku situaciju. Možda sam subjektivan i drugačije to vidim, ali imam osjećaj da druge reprezentacije to rade kvalitetnije nego mi, da nemaju toliko prostora, je li to uigranije, ne znam, evo, rekao je nakon pobjede Hrvatske protiv Maroka (35-24) stručni komentator RTL-a i nekadašnje lijevo krilo hrvatske rukometne reprezentacije Goran Šprem.

U studiju spomenute televizije u svaku nas utakmicu uz kolegu Vargeka i kolegicu Hemen uvode i tri legende iz ere 'paklenih' Drago Vuković, spomenuti Šprem i Petar Metličić. Uvijek kažu što im je na pameti bez obzira na to je li za nekoga dobro ili loše, pa je tako bilo i ovaj put.

- Po prikazanom u prva tri kola ne možemo biti preveliki optimisti. Nema smisla komentirati ovu utakmicu - rekao sam za prvo poluvrijeme da je bilo najbolje ugasiti TV, a drugo, koje smo dobili, bilo je u još većem kaosu. Obrana, napad, sve... Nadam se da možemo iznenaditi Dansku, ali nisam optimist. No, dok nada postoji, moramo vjerovati u njih - rekao je Metličić.

Obrana protiv Marokanaca opet nije bila najbolja, a to se neće smjeti dogoditi protiv Danske ako Hrvatska želi imati bar neke šanse za prolazak u četvrtfinale. No, pozitivan je bio nastup Luke Cindrića koji je zabio devet golova.

- Da se to događa kad imaš četiri boda, rekao bih opuštenost ili tako nešto. Ali moram reći nešto pozitivno. Cindra, sori, igrao si fantastično danas i svaka ti čast. To je onakav Cindra kakvog mi hoćemo, prodoran, puca, a igra i za druge - rekao je Šprem pa se osvrnuo na Dance

- Bit će malo drugačije. Sigurno će igrati 6-0 obranu. Moramo ih otvoriti vanjskim šutem. Ovo je bila obrana 3/3 protiv 6-0 obrane. Šarac, Martinović i Duvnjak su pod povećalom. Svi praktički. Prekosutra moraju biti pravi. Čvrsti u obrani. Imati 10-15 obrana. Moramo imati kontre - usuglasili su se stručni komentatori.

Hrvatska 19. siječnja igra protiv spomenute Danske, a dva dana kasnije, u subotu, 23. siječnja 'kauboje' čeka susret s Belgijom. Drugi krug završavaju u ponedjeljak, 25. siječnja protiv Bahreina.

