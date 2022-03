U Ukrajini bijesni rat između ruskog agresora i teritorijalne obrane. Rusi su u srijedu zauzeli Herson (grad u južnoj Ukrajini) s gotovo 300.000 stanovnika, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij kazao je da "Rusija želi izbrisati" njihovu povijesti, zemlju i sve Ukrajince.

Brojka ukrajinskih vojnika varira od 250.000 do 350.000, dragovoljci pristižu sa svih strana svijeta, a na posljednju crtu obrane svoje domovine stali su i - ukrajinski sportaši!

Braća Kličko (Vladimir i Vitalij), boksački prvaci Vasilij Lomačenko i Oleksandr Usik, tenisač Serhij Stahovski, trener moldavskog Šerifa Jurij Vernidub... to su samo najpoznatiji bivši i sadašnji sportaši koji su odlučili staviti svoje milijune i karijere po strani, a sebe na raspolaganje rodnoj domovini.

Vitalij Kličko gradonačelnik je Kijeva od 2014., a još početkom veljače, dok još ruska invazija na Ukrajinu nije službeno započela, zajedno s bratom Vladimirom, prijavio se u rezervni sastav ukrajinske vojske, rekavši da ga je ljubav prema svojoj zemlji natjerala da je brani. Svakim danom Vladimir apelira za prestankom ratovanja.

- Ja sam Vladimir Kličko i upravo se obraćam cijelom svijetu. Zaustavite ovaj rat koji je započela Rusija. Civili ginu, pogađaju ih ruske rakete i to se događa danas. Sve se to upravo događa u srcu Europe. Nema vremena za čekanje. Nastat će humanitarna katastrofa. Morate nešto učiniti, reagirati sada, da se zaustavi ruska agresija. Baš sada, jer za sat vremena ili sutra će biti prekasno. Molim vas, uključite se u akciju odmah. Nemojte čekati, djelujte sada. Zaustavite rat - napisao je Kličko na društvenim mrežama.

Serhij Stahovski okončao je u siječnju 19-godišnju tenisku karijeru porazom od Amerikanca J.J. Wolfa u kvalifikacijama za Australian Open, a početkom ruske invazije na Ukrajinu, objavio je da će se pridružiti obrani.

- Vojska je otvorila mjesto za pričuvne vojnike, za sve koji se žele boriti, uzeti oružje i biti dio teritorijalne obrane. Puno je dobrovoljaca, među njima sam i ja, potpisao sam pristupnicu prošlog tjedna, ali nisam imao dokumente potrebne za to. Sada su poništili proceduru pa se svatko može pridružiti. Nemam vojno iskustvo, ali znam rukovati oružjem - rekao je 36-godišnji umirovljeni tenisač, pobjednik Zagreb Indoorsa 2008. godine.

Bio je na putu u Grčku kad je Rusija napala Ukrajinu, ali nije dvojio što napraviti. Nekako se vratio u rodnu Odesu, prvo je sletio u rumunjsku prijestolnicu Bukurešt, a onda je preko cijele zemlje morao do rodnog grada. Bio je to put do Ukrajine za dvostrukog olimpijskog pobjednika i višestrukog prvaka Vasilija Lomačenka, koji je znojne bandaže i rukavice, zamijenio pancirkom i automatskom puškom.

"Gdje je? Zar je pobjegao", pitala se ukrajinska javnost. Aktualni boksački teškaški prvak Oleksandr Usik ostavio je pregovore o revanšu s Anthonyjem Joshuom ostavio po strani te se fokusirao na obranu Ukrajinu. Kratko je boravio u Londonu, ali se vratio te je stao rame uz rame ostalim ukrajinskim vojnicima.

- Neki su pisali da sam pobjegao, ali nisam. Bio sam odsutan zbog posla, ali sam se vratio. Sada sam kod kuće. Prijatelji, moramo se ujediniti u ovom teškom trenutku. Veoma sam emotivan zbog svoje države i svog naroda. Svi zajedno trebamo raditi na tome da okončamo ovaj rat - kazao je Usik na povratku u ratom pogođenu Ukrajinu.

Uoči polufinala talijanskog Kupa, u kojem su se sastali Inter i Milan, legenda 'Rossonera' Andrij Ševčenko poslao je video-poruku cijelom svijetu, preko ogromnog ekrana. Naime, u Ukrajini su navodno poginula i dva profesionalna nogometaša čiji identitet zasad nije poznat.

- Dragi talijanski prijatelji, tražim od vas podršku za mir u Ukrajini. Ukrajinski narod želi mir, jer mir nema granica, jer ono što nas ujedinjuje mora biti snažnije od onog što nas razdvaja. Zaustavimo rat zajedno - kazao je Ševčenko.

Mnogi ruski klubovi našli su se na udaru sankcija zbog čega su izbačeni iz europskih natjecanja, Fifa je izbacila Rusiju iz kvalifikacija za Mundijal u Kataru... Ruskim sportašima dopušteno je natjecati se (Mazepin ostaje u Formuli 1), no ne pod ruskom zastavom. Tako je Ruskinja Anastasija Potapova danas odmjerila snage s Ukrajinkom Elenom Svitolinom, koja je slavila odjevena u plavu suknji i žutu.

- Bila sam u misiji za svoju zemlju - rekla je nakon pobjede pa dodala:

- Sve što ovdje zaradim ići će za vojsku, hvala na podršci