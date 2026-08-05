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TRAGEDIJA

Pobijedio je velikog Phelpsa, a sad mu je u požaru izgorio dom

Piše HINA,
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Pobijedio je velikog Phelpsa, a sad mu je u požaru izgorio dom
Foto: TASOS KATOPODIS/NEWSCOM
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Južoafrički plivač odao je počast susjedu koji je poginuo u požaru i izrazio sućut obitelji i prijateljima žrtve

Admiral

Južnoafrički plivač Chad le Clos rekao je kako je njegov dom u Cape Townu uništen u požaru u kojem je poginuo i jedan od njegovih susjeda. Tridesetčetverogodišnjak je nedjelju postao najodlikovaniji sportaš u povijesti Igara Commonwealtha, osvojivši svoju 21. medalju na Igrama - broncu u muškoj štafeti 4x100 metara mješovito u Glasgowu. 

No, slavlje je pokvarila vijest da je požar zahvatio njegovu stambenu zgradu u predgrađu Sea Point u Cape Townu.

- Trebalo mi je neko vrijeme da prihvatim ovu srceparajuću tragediju - objavio je Le Clos na Instagramu.

- U večernjim satima 30. srpnja, usred obaranja rekorda Commonwealtha svih vremena, u mojoj stambenoj zgradi izbio je požar koji se brzo proširio na moj dom. Nažalost, moj dom, u kojem živim više od desetljeća, izgorio je i nema više ništa za spasiti - istaknuo je. 

Le Clos je također odao počast susjedu koji je poginuo u požaru i izrazio sućut obitelji i prijateljima žrtve. Rekao je da je Zaklada Chad le Clos pokrenula kampanju prikupljanja sredstava za podršku stanovnicima pogođenim požarom. Bronca u štafeti Južnoafrikanca bila je njegova treća medalja na Igrama 2026., nakon srebra u mješovitoj disciplini 4x100 mješovito i bronce u muškoj štafeti 4x100 m slobodno.

Njegov osvojeni broj medalja na turnirima Commonwealtha sada iznosi sedam zlatnih, pet srebrnih i devet brončanih na pet Igara, a započela je s njegovim debijem u Delhiju 2010. godine. Le Clos je ostvario svoj proboj na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, gdje je pobijedio Amerikanca Michaela Phelpsa i osvojio zlato u disciplini 200 metara leptir. U svojoj karijeri osvojio je četiri olimpijske medalje i četiri naslova svjetskog prvaka.

ENG, International Swimming League, London
Foto: EXPA/ laPresse/ Gian Mattia D'Alberto

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