Kanadski snowboarder Max Parrot (27) uzeo je zlatno odličje u disciplini slopestyle u finalu na Olimpijskim igrama u Pekingu, a prije samo tri godine pobijedio je u najvećoj borbi - životnoj. Parrot je obolio od raka, ali niti u jednom trenutku nije posustao.

- Bio sam zdrav. Imao sam 24 godine. Bio sam sportaš. I dobio sam rak. To dokazuje da se to može dogoditi svakome. Ali raku nikada nisam dao priliku. Svaki dan sam se grčevito borio da ga pobijedim - rekao je Kanađanin pa dodao:

- Nikada nije postojala šansa da me rak pobijedi. Ali, sigurno je bilo puno trenutaka u kojima sam se bojao jer ne znaš kako će liječenje funkcionirati. Ne znaš što ti je život spremio.

Parrot je 2018. godine u Pjongčangu osvojio srebrnu medalju, a nekoliko mjeseci kasnije dijagnosticiran mu je Hodgkinov limfom. Protiv zloćudne bolesti koja uglavnom zahvaća limfne žlijezde, Kanađanin se borio godinu dana nakon čega je ostvario snove i Kanadi donio prvu zlatnu medalju na Igrama u Pekingu.

- Sada sam psihički puno jači. Prolazak kroz 12 tretmana kemoterapije tijekom šest mjeseci vas učini takvim. Više ne uzimam ništa zdravo za gotovo. A cijelo to iskustvo me učinilo i boljim snowboarderom. Sada pokušavam cijeniti svaki dan - od malih stvari ujutro do moje strasti prema snowboardingu. Pokušavam se smijati po cijele dane, a s time onda dolaze i rezultati - rekao je kanadski snowboarder nakon čega se prisjetio najtežih trenutaka:

- Prošao sam pakao. Moram sam prestati sa svime kako bih se posvetio liječenju. Prvi put sam ostavio snowboard u ormaru. Osjećao sam se kao lav u kavezu. Prije točno tri godine ležao sam u bolnici i nisam imao ni energije, ni mišića. Bili su to najteži trenuci u mojem životu i ponovno stajati ovdje tri godine kasnije na Olimpijskim igrama, baviti se onime što mi je strast, odraditi najbolje natjecanje u karijeri i osvojiti zlato je suludo.

S obzirom na to da Parrot nastupa još u i disciplini big air, ima priliku osvojiti još jedno zlatno.

- Nekoć sam život uzimao zdravo za gotovo, sada više ne. Svaki put kad stanem na snowboard, cijenim to puno više nego prije - zaključio je Kanađanin.