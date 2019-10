Pobijedio Ronalda, izborio Euro pa zaprosio curu na stadionu

Kad je već slomio CR-a i izborio plasman na Euro, pa zašto ne bi zaokružio prekrasni tjedan? Mlada nada 'građana' Oleksandr Zinčenko, kleknuo je na nacionalnom stadionu u Kijevu i zaprosio novinarku Vladu Sedan (22) koja je rekla da.

Foto: Instagram

- Najvažnije da u mome životu - napisao je oduševljeni Zinčenko na Instagramu.

Zaprosio je novinarku ispred tri ogromna buketa crvenih i bijelih ruža, a dva dana prije oduševio je u njezinom javljanju uživo nakon velike pobjede protiv Portugala (2-1). Vlada ga je pokušala intervjuirati, ali on je odlučio napraviti pravi šou. Plesao je i galamio, a čak je i prekinuo intervju sunarodnjaka Andrija Jarmolenka koji je išao uživo iz televizijskog studija.

Watch Zinchenko hug stunning TV presenter Wag and storm studio as Man City star celebrates Ukraine qualifying for Euro 2020 with win over Portugal https://t.co/OX7ZREdioB