Pobjeda je slatka, ali Hajduk je morao osigurati prolaz već sada

U prvom susretu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu Hajduk je pred preko 31.000 gledatelja na Poljudu svladao albanski Dinamo City 2-1 i s minimalnom prednošću putuje na uzvrat koji se za sedam dana igra u Tirani. Hajduk je otpor žilavih gostiju, koji su vodili na poluvremenu 0-1, slomio sredinom drugog poluvremena golovima Durdova i Bambe. Imali su Garcijini igrači tijekom cijele utakmice više od igre, dominirali su i samo u prvom poluvremenu složili četiri jako lijepe prilike, ali ih nisu realizirali. U drugom dijelu prve dvije jesu i to je kreiralo preokret, diglo uspavane gledatelje na noge... Hajduk pred uzvrat ima jedan gol prednosti ali prema prikazanoj igri i odnosu snaga nakon prve utakmice nemaju razloga strahovati. Šteta što nisu iskoristili barem još jedna zicer, ako ne i koji više, jer bi tako u uzvratu mogli igrati puno opuštenije...

