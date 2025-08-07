Obavijesti

Pobjeda je slatka, ali Hajduk je morao osigurati prolaz već sada

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajduk je protiv Dinamo Cityja odigrao jednu od klasičnih domaćih europskih utakmica, u kojima je dominirao i stvarao prilike koje nije realizirao pa u uzvrat odlazi s minimalnom prednošću

U prvom susretu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu Hajduk je pred preko 31.000 gledatelja na Poljudu svladao albanski Dinamo City 2-1 i s minimalnom prednošću putuje na uzvrat koji se za sedam dana igra u Tirani. Hajduk je otpor žilavih gostiju, koji su vodili na poluvremenu 0-1, slomio sredinom drugog poluvremena golovima Durdova i Bambe. Imali su Garcijini igrači tijekom cijele utakmice više od igre, dominirali su i samo u prvom poluvremenu složili četiri jako lijepe prilike, ali ih nisu realizirali. U drugom dijelu prve dvije jesu i to je kreiralo preokret, diglo uspavane gledatelje na noge... Hajduk pred uzvrat ima jedan gol prednosti ali prema prikazanoj igri i odnosu snaga nakon prve utakmice nemaju razloga strahovati. Šteta što nisu iskoristili barem još jedna zicer, ako ne i koji više, jer bi tako u uzvratu mogli igrati puno opuštenije...

