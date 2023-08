'Pobjeda je Sportskih igara mladih što su omogućile djeci iz cijele regije da se druže i uče...'

Coca-Cola All-star danom u Splitu završilo je 27. izdanje Plazma Sportskih igara mladih. Stigle su brojne nogometne legende, sportske zvijezde, uzvanici iz političkog i gospodarskog života, koji su zajedno s djecom u gradu pod Marjanom sudjelovali u promociji sporta i sportskih vrijednosti.

Program je započeo svečanom ceremonijom proglašenja ambasadora Plazma Sportskih igara mladih u Hrvatskom domu, a Darijo Srna i Nemanja Vidić pridružili su se velikoj SIM obitelji.

Nasser Al-Khelaifi i Aleksaner Čeferin, ambasadori Igara, dodijelili su im plakete, a ceremonija proglašenja okupila je mnogobrojne svjetske sportske zvijezde i dužnosnike, dugogodišnje partnere i prijatelje Igara. Zlatko Vujović dodijelio je i posebno priznanje Aleksanderu Čeferinu za ambasadora 2023. godine.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Ova titula mi znači dosta jer to radimo zbog djece. Igre mladih rade fantastičnu stvar za nove generacije, educiraju ih koliko je važan sport za pojedinca i zajednicu jer promovira vrijednosti koje su važne za sve. Bitno je da se djeca bave sportom, da se druže i dijele svoja iskustva s djecom iz regije, a to je pobjeda Sportskih igara mladih jer su im to i omogućile. Mislim da je danas problem u svijetu vrijednosti i mi moramo djeci pomoći da budu bolja nego što su naše generacije - rekao je Nemanja Vidić nakon proglašenja.

Darijo Srna već je 18 godina uz Igre, a od sada i kao ambasador:

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Prelijepo je vidjeti djecu iz raznih dijelova Europe da se natječu, druže i razvijaju nova prijateljstva, to je cilj Igara. A ja ću se potruditi da od sada budem još bolji ambasador i da Igre proširimo po cijeloj Europi.

Coca-Cola All-star day nastavio se revijalnim šahovskim turnirom, na kojem su najbolji šahisti Plazma Sportskih igara mladih u društvu predstavnika koncerna Bambi Ognjena Lazića, CEO Svetoslava Atanasova, sportaša Aljoše Asanovića, Marija Stanića i Damjana Rudeža, veleposlanika Christophera Hilla, predsjednika skupštine grada Beograda Nikole Nikodijevića, predstavnice ureda Europske komisije u Hrvatskoj Andree Čović Vidović, Zorana Gajića, direktorice marketinga Dunav osiguranja Maje Marković, glavne direktorice Coca-Cola HBC Adria Dore Strezove Nikolove, gradonačelnika Splita Ivice Puljka i zamjenika Antonia Kuzmanića, načelnika sektora Uprave za sport pri Ministarstvu turizma i sporta Darka Vučića, gradonačelnika Križevaca Marija Rajna i glumca Enisa Bešlagića. Simultanku na Rivi odigrao je šahovski velemajstor Darmen Sadakasov i Arkadij Dvorkovič, predsjednikom Svjetske šahovske organizacije.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U sklopu Coca-Cola All-star day održala su se i natjecanja u najbrže rastućem sportu današnjice padelu. Nasser Al-Khelaifi, predsjednik Paris Saint Germaina i član Uefina izvršnog odbora, te Zvonimir Boban zaigrali su padel protiv Nemanje Vidića i Mehmeda Baždarevića, koji su nogometnu loptu zamijenili reketom, a u dinamičnom meču pobjedu su odnijeli Al-Khelaifi i Boban.

Plazma Sportske igre mladih već 27 godina djeci i mladima pružaju priliku da se natječu u deset sportskih disciplina, a ovog puta ispunili su im i san da igraju nogomet sa svojim idolima.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

All-star tim predvodio je Aleksander Čeferin, koji je stigao u društvu Luisa Figa, Nassera Al-Khelaifija, Zvonimira Bobana, Predraga Mijatovića, Darija Srne, Nemanje Vidića, Marija Stanića, Estebana Cambiassa, Christiana Karembeu, Aitora Karanke, Aljoše Asanovića, Igora Štimca, Niše Saveljića, Marka Simeunovića, Mehmeda Baždarevića, Saše Pozdera, Arkadija Dvorkoviča, Dragana Primorca, Zdravka Marića, Željka Tufekića i Vedrana Duvnjaka.

Na izborničkoj klupi sjedili su CEO Coca-Cola HBC Zoran Bogdanović, osnivać i predsjednik Igara Zdravko Marić i Igor Angelovski, nogometni trener. Mladi nogometaši već su prethodni dan utakmicama u sklopu međunarodne završnice impresionirali publiku, a sada i čitav All-star tim.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Reprezentacija SIM-a sastavljena je od nogometašica i nogometaša iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, a na izborničkoj klupi ih je vodio Tihomir Gudić, izvršni direktor Igara. Sudački dvojac utakmice bili su Roberto Rosetti, legendarni nogometni sudac svjetskih i europskih prvenstava te Svetlana Bilić, najbolja nogometna sutkinja regije. Atraktivna igra, prepuna golova do usijanja je dovela navijanje na Prokurativama, a rezultat je ovaj put ostao nerješen.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dupkom popunjene tribine i izvrsnu navijačku atmosferu na ovom jedinstvenom stadionu uveličali su brojni gosti i prijatelji Igara, koji su bili smješteni u novootvoenom AC hotelu by Merriot Split, smješten u najvišoj zgradi u Hrvatskoj, 135 metara visokom Westgate Tower.