Pobjeda Kolumbije najavila loše vijesti za Hrvatsku: Prolaz dalje vjerojatno donosi 'crnu mačku'

Hrvatska je izgubila u prvom kolu grupe L na Svjetskom prvenstvu. Engleska je bila bolja s 4-2 i tako trenutačno zakucala Hrvatsku na dno skupine. Gana je pobijedila Panamu 1-0 te je na drugom mjestu. Nakon što je odigrano prvo kolo, došlo je vrijeme za malo kalkulacija i pogled na šesnaestinu finala. Hrvatskoj se sprema jako težak protivnik.

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Podsjetimo, grupa L, u kojoj je Hrvatska, "križa" se s grupom K. Tamo su Kolumbija, Portugal, Uzbekisatn i DR Kongo. Portugalci i Kolumbijci najveći su favoriti skupine, ali je europska momčad neočekivano kiksala protiv Konga (1-1) i postoji velika šansa da ipak kao druga u skupini prođe dalje (Kolumbija dobila Uzbekistan 3-1).

Za očekivati je da će Hrvatska u u susretima protiv Gane i Paname doći do druge pozicije u svojoj skupini, a to bi odna značilo dvoboj Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala jer igraju drugi iz grupe L s drugim iz grupe K.

Ako nam je netko crna mačka, to su Cristano Ronaldo i portugalska družina. U zadnjih 10 susreta, Hrvatska je pobijedila Portugal samo jednom te ima sedam poraza i dva remija. Posljednja utakmica ove dvije reprezentacije bila je u Ligi nacija kada je na Poljudu bilo 1-1. Svi se s posebnim bolom sjećaju Eura 2016 i gola Quaresme u 117. minuti koji nas je poslao kući.