Kad bi 'modri' poslije Poljuda pobjegli Hajduku na deset bodova prednosti, to bi bilo - to, priča o naslovu prvaka navjerojatnije bi bila riješena. Ali nikoga u Maksimiru ne bi zadovoljio ni remi u Splitu
Pobjeda u Splitu donosi naslov! Dinamo u zadnjih 11 kola čak sedam puta igra u Maksimiru!?
Dinamo ozbiljno korača prema novom naslovu prvaka. Nogometaši Marija Kovačevića u 24. kolu HNL-a uvjerljivo su svladali Goricu (4-1), iskoristili remi Hajduka u Varaždinu (1-1), pa pobjegli Splićanima na velikih sedam bodova zaostatka. Zagrepčani na domaćoj sceni igraju na zavidnoj razini, u posljednjih devet utakmica upisali su osam pobjeda i remi na Rujevici uz dojmljivu gol-razliku 25-5.
