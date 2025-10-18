Obavijesti

Pobjeda za mir prije Malmöa: Stoperi osigurali važne bodove, pričuve opet bez prave energije!

Piše Hrvoje Tironi,
Pobjeda za mir prije Malmöa: Stoperi osigurali važne bodove, pričuve opet bez prave energije!
Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

DINAMO - OSIJEK 2-1 Zagrepčani su bili dojmljivi, igrali jako dobar nogomet, sve do primljenog gola. Ali igra 'modrih' ozbiljno je pala izlaskom Bennacera i Zajca, to Kovačevića treba brinuti...

Dinamo je, svladao Osijek (2-1), tako se poslije reprezentativne stanke vratio pobjedama. Zagrepčani su do novih bodova stigli klasičnim "blitzkriegom" na otvaranju dvoboja. Točnije, "modrima" je za vodstvo 2-0 trebalo tek 14 minuta, svoje prve golove u plavom dresu zabili su McKenna i Dominguez. Za goste je pogodio Mikolčić.

VIDEO Dinamo - Osijek 2-1: Dinamovi stoperi riješili derbi, 'modri' se odvojili od Hajduka!
VIDEO Dinamo - Osijek 2-1: Dinamovi stoperi riješili derbi, 'modri' se odvojili od Hajduka!

'Modri' su već nakon 14 minuta imali 2-0 u neobičnom ozračju na Maksimiru, u 'grobnoj' tišini jer Boysi nisu navijali. Prvijence su dali McKenna i Dominguez, šansu je dobio Cardoso Varela
