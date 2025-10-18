DINAMO - OSIJEK 2-1 Zagrepčani su bili dojmljivi, igrali jako dobar nogomet, sve do primljenog gola. Ali igra 'modrih' ozbiljno je pala izlaskom Bennacera i Zajca, to Kovačevića treba brinuti...
KOMENTAR PLUS+
Pobjeda za mir prije Malmöa: Stoperi osigurali važne bodove, pričuve opet bez prave energije!
Čitanje članka: 2 min
Dinamo je, svladao Osijek (2-1), tako se poslije reprezentativne stanke vratio pobjedama. Zagrepčani su do novih bodova stigli klasičnim "blitzkriegom" na otvaranju dvoboja. Točnije, "modrima" je za vodstvo 2-0 trebalo tek 14 minuta, svoje prve golove u plavom dresu zabili su McKenna i Dominguez. Za goste je pogodio Mikolčić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+