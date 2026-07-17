Pobjednik finala Španjolske i Argentine dobit će nagradu kakvu nitko prije nije imao

Pobjednička momčad Svjetskog prvenstva 2026. godine ući će u povijest ne samo osvajanjem najprestižnijeg trofeja, već i kao primatelj jedinstvene nagrade. Na turniru u SAD-u, Kanadi i Meksiku, Fifa je potvrdila da će šampioni, uz pehar i zlatne medalje, po prvi put službeno dobiti i raskošno šampionsko prstenje, čime se u svjetski nogomet uvodi tradicija duboko ukorijenjena u američkim profesionalnim sportovima.

Globalni nogomet susreće američku tradiciju

Odluka Fife da pobjednicima finala između Španjolske i Argentine, koje se igra na stadionu New York New Jersey, dodijeli prstenje predstavlja presedan u povijesti natjecanja. Riječ je o strogo ograničenoj seriji od 2.026 numeriranih primjeraka, što simbolizira godinu turnira. Trideset prstenova namijenjeno je igračima i stožeru pobjedničke ekipe, dok će preostalih 1.996 biti dostupno navijačima diljem svijeta kao službeni licencirani proizvod. Dizajn spaja globalni prestiž s nacionalnim ponosom: na jednoj strani prstena nalazit će se trofej Svjetskog prvenstva, dok će druga strana biti personalizirana simbolima i bojama pobjedničke nacije. Svaki primjerak dolazi s certifikatom o autentičnosti.

Foto: fifa

Francuska je ideju provela u djelo još 2018.

Iako je ovo prvi put da Fifa službeno dodjeljuje prstenje, sama ideja nije potpuno nova u nogometnom svijetu. Nakon osvajanja naslova svjetskih prvaka u Rusiji 2018. godine, francuski reprezentativci Paul Pogba i Antoine Griezmann preuzeli su inicijativu. Inspirirani NBA ligom, dvojica prijatelja financirali su izradu prstenja za sve suigrače uz trošak od stotina tisuća eura. Njihovi su prstenovi, iz draguljarnice Jason of Beverly Hills, bili ukrašeni dijamantima, rubinima i safirima u bojama francuske zastave te ugraviranom kartom Francuske s trofejom. Griezmannu, koji je slično učinio i nakon osvajanja Europske lige, prstenje znači više od samog pehara. Ceremoniju su organizirali isključivo za igrače, u tajnosti od stožera, kao "obitelj".

Simbol zajedništva i vječna uspomena

Njihova inicijativa isprva je naišla na podijeljena mišljenja, no na kraju je Francuski nogometni savez pomogao pokrivši troškove prijevoza iz Los Angelesa. Izbornik Didier Deschamps za sve je saznao tek idući dan, no nije bio nezadovoljan jer je znao da takav čin jača zajedništvo unutar momčadi.

​- Ne možete osvojiti Svjetsko prvenstvo sami. Igrači su bili tu, iza mene, i podržali su me - objasnio je Pogba.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

*Uz korištenje AI-ja