Pobjednik 'Tour de Francea' Vingegaard dolazi na CRO Race

Posljednja etapa ovogodišnjeg, sedmog izdanja biciklitičke utrke CRO Race, koja će se održati od 27. rujna do 2. listopada, započet će u Svetoj Nedelji, a bit će to drugi put kako će taj grad ugostiti neke od najboljih vozača svijeta.

Sveta Nedelja je bila domaćin posljednje, šeste etape i prije tri godine, a izmjenjuje se sa susjednim Samoborom, koji je bio domaćin starta završne etape 2017., 2018. i 2021. I ove godine vozači će iz Svete Nedelje krenuti put Samobora, a nakon posjeta gradovima Dugom Selu, Svetom Ivanu Zelini i Vrbovcu stići će u Zagreb gdje je već tradicionalno predviđen cilj.

Svoje zadovoljstvo odabranom rutom izrazio je i zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje Gabrijel Deak.

- Drago nam je da smo ponovno domaćini CRO Race utrke. Naš primarni cilj je da kroz CRO Race razvijamo cyclo turizam na području gradova Svete Nedelje i Samobora, s kojim imamo odličan partnerski odnos. Kao grad se trudimo razvijati biciklističku infrastrukturu te vjerujemo da ćemo do utrke sljedeće godine završiti biciklističku stazu koja će spajati Svetu Nedelju i Samobor. Upravo će krema svjetskog biciklizma, koja će voziti rutama kojima stanovnici našeg kraja bicikliraju u svojim dnevnim migracijama, pomoći u promociji našeg kraja kao zanimljive biciklističke destinacije - rekao je Deak.

Utrka će ove godine u Hrvatsku dovesti rekordan broj "WorldTeour" momčadi, čak osam ih dolazi iz najvišeg ranga klasifikacije Međunarodnog biciklističkog saveza (UCI). Tako će CRO Race i ove godine Hrvatskoj okupiti ponajbolje svjetske bicikliste iz Europe, Azije, Amerike i Australije.

CRO Race jedinstven je projekt jer pretvara cijelu Hrvatsku u sportsku arenu, dok se kadrovi gradova, kulturne baštine i iskonskih prirodnih ljepota emitiraju u svim dijelovima svijeta. Direktor utrke Vladimir Miholjević istaknuo je:

"U svom sedmom izdanju CRO Race će cijeli teritorij Republike Hrvatske pretvoriti u sportsku arenu. Ovogodišnji CRO Race će biti jači no ikada, kako u sportskom tako i u medijskom smislu. Za sada imamo prijavljena dva pobjednika 'Tour de Francea' proteklih pet godina, a svoj dolazak je najavio i ovogodišnji pobjednik Jonas Vingegaard. Cilj CRO Racea od samih početaka je, uz naravno sportski napredak, osigurati dodatnu vrijednost. Dodatna vrijednost se očitujemo kroz globalni medijski doseg i promociju Hrvatske. Ove će godine preko 130 država diljem svijeta prenositi uživo kadrove iz cijele Hrvatske u trajanju od 12 sati, a obuhvatit će preko 900 milijuna kućanstava. Izuzetno nam je drago i ponosni smo na to, što su gradovi Sveta Nedelja i Samobor, kao predstavnici jedinica lokalne samouprave, prepoznali važnost CRO Race-a u promociji, kao i potencijal i benefite koji on pruža".

Od kolikog je turističkog značaja biciklistička utrka CRO Race naglasila je direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović.

- Čestitam svim organizatorima koji već sedmi put organiziraju ovu veličanstvenu utrku, sudjelujući tako u promociji Zagrebačke županije kao jedne vrlo zanimljive destinacije u svijetu biciklističkog turizma. Nevjerojatno je važna ta sinergija organizatora, regionalne i lokalne samouprave, kojom će se poslati u svijet razglednica gradova Svete Nedelje, Samobora, Zagrebačke županije ali i cijele Hrvatske. Koliki je turistički i gospodarski učinak, vidimo po rezultatima naše destinacije, ali i prema povratnim informacijama od svih dionika ovog događaja - rekla je Alilović.

Gradonačelnica Grada Samobora Petra Škrobot smatra kako je ovo odlična prilika za promociju Svete Nedelje i Samobora kao gradova sporta, ali i kulture.

- Izuzetno mi je zadovoljstvo što je Grad Samobor i ove godine partner projekta, ali i domaćin jedne etape CRO Race, čime se pozicionirao na svjetsku biciklističku mapu. Ovaj događaj je pozitivan primjer zajedništva, suradnje i sinergije između organizatora i jedinica lokalne samouprave, koja se kroz sport prenosi na ostale segmente društva - poručila je Škrobot.

Od 2017. godine CRO Race uvjek starta u Osijeku, a tako će biti i ove godine.

Najčitaniji članci