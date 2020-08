'Pobjegao sam iz hotela pa pod maskom s navijačima proslavio Liverpoolov naslov na Anfieldu'

Naslov nakon toliko godina, a navijači ne smiju biti na stadionu... Slavilo se oko Anfielda, silno sam želio osjetiti tu emociju. Izašao sam iz hotela, sjeo u auto pa, s maskom, slavio među navijačima, otkriva Dejan Lovren

<p>U golemoj Rusiji prepunoj sportskih zvijezda nema dana da, ako ne naslovnica, a onda barem nekoliko stranica nije posvećeno hrvatskoj i europskoj nogometnoj zvijezdi, <strong>Dejanu Lovrenu</strong> (31).</p><p>Prije tri tjedna iz Liverpoola je prešao u Zenit, već je osvojio trofej, zabio gol, navijači u Sankt-Peterburgu ga obožavaju, a on otkriva kako ga ništa nije moglo spriječiti da naslov dosanjan nakon tri desetljeća proslavi s navijačima - Liverpoola.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje Dejana Lovrena i Jürgena Kloppa</strong></p><p>Kad je, sedam kola prije kraja, Man City izgubio kod Chelseaja to je Liverpoolu i matematički donijelo povijesnu titulu prvaka Engleske. A u cijelom kraljevstvu anti-pandemijske mjere. Stadioni prazni.</p><p>Slavili su sami igrači i stožer, u hotelu, do cca. malo iza ponoći. Povukli su se u sobe, uz strogu zabranu odlaska na žestoko slavlje oko Anfielda koje su priredili presretni navijači.</p><p>- Znali smo da je party oko Anfielda. Veliki party. I rečeno nam je da zbog vlastitog zdravlja ne smijemo tamo. Noć je odmicala, ja u sobi, a znam da ljudi slave... - priča Lovren za ruski <a href="https://sport24.ru/news/football/2020-08-18-intervyu-zashchitnika-zenita-deyana-lovrena---o-zenite-liverpule-chm-2018-pobede-nad-spartakom-70-i-dzyube">Sport.24</a>.</p><p>- Morao sam otići, morao sam osjetiti tu emociju. I tako sam i napravio. Pobjegao sam iz hotela, sjeo u auto pa otišao do Anfielda. Stalno sam snimao, imam video.</p><p>Isplatilo se?</p><p>- Uff, itekako! Stavio sam masku i izašao među presretne ljude. Bože moj, kakva je atmosfera bila... Deseci tisuća ljudi slave naslov svog kluba. Morao sam osjetiti tu emociju jer mi smo slavili najprije sami na praznom stadionu, a onda sami u hotelu - objašnjava Lovren.</p><p>- Jednostavno sam morao otići među ljude i sretan sam što sam slijedio vlastite osjećaje. To je bilo jedno fantastično iskustvo - zaključio je prvak Europe, prvak Engleske, drugi na svijetu s Hrvatskom i osvajač Superkupa sa Zenitom.</p><p>Danas je igrač drugog kluba, Liverpool ga - ne može kazniti zato što je prije dva mjeseca prekršio klupska pravila.</p>