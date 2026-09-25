POBUNA ZBOG STADIONA Tisuće potpisa protiv novog Maksimira

Samo dan nakon što je objavljeno da će novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski kompleks Svetice projektirati milanski studio VG13 Architects, nezadovoljstvo dijela javnosti pretočilo se u online peticiju. Pobjedničko rješenje talijanskih arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija predviđa stadion kapaciteta 35.000 gledatelja, no dio navijača i građana traži da se odluka povuče i postupak ponovno razmotri.

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Štoviše, online peticija, kojom se traži povlačenje odabranog rješenja, u manje od 24 sata od predstavljanja dizajna prikupila je više od 7000 potpisa.

"Potaknut brojnim negativnim reakcijama i nezadovoljstvom dijela građana odabranim rješenjem, pokrećem ovu inicijativu sa zahtjevom da se odluka ponovno razmotri i da se pitanje konačnog izgleda stadiona ponovno otvori," napisao je pokretač peticije, koji je dodao:

"Stadion Maksimir jedan je od najvažnijih sportskih objekata Zagreba, a novi stadion bit će projekt koji će desetljećima utjecati na izgled Maksimira i cijelog grada. Smatramo da projekt takvog značaja zaslužuje kvalitetno, funkcionalno i reprezentativno arhitektonsko rješenje. Tražimo da se u ponovno razmatranje uključi širi krug stručnjaka iz područja arhitekture, urbanizma, sporta i velikih javnih projekata te da cijeli postupak bude što transparentniji," stoji u opisu peticije.

Broj potpisa nastavlja rasti velikom brzinom. Tijekom kratkog razdoblja u kojem smo pisali ovaj tekst peticiju je potpisalo još nekoliko stotina ljudi.