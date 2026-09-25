Broj potpisa nastavlja rasti velikom brzinom. Tijekom kratkog razdoblja u kojem smo pisali ovaj tekst peticiju je potpisalo još nekoliko stotina ljudi
POBUNA ZBOG STADIONA Tisuće potpisa protiv novog Maksimira
Samo dan nakon što je objavljeno da će novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski kompleks Svetice projektirati milanski studio VG13 Architects, nezadovoljstvo dijela javnosti pretočilo se u online peticiju. Pobjedničko rješenje talijanskih arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija predviđa stadion kapaciteta 35.000 gledatelja, no dio navijača i građana traži da se odluka povuče i postupak ponovno razmotri.
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Štoviše, online peticija, kojom se traži povlačenje odabranog rješenja, u manje od 24 sata od predstavljanja dizajna prikupila je više od 7000 potpisa.
"Potaknut brojnim negativnim reakcijama i nezadovoljstvom dijela građana odabranim rješenjem, pokrećem ovu inicijativu sa zahtjevom da se odluka ponovno razmotri i da se pitanje konačnog izgleda stadiona ponovno otvori," napisao je pokretač peticije, koji je dodao:
Sviđa li vam se dizajn novog Maksimira?
"Stadion Maksimir jedan je od najvažnijih sportskih objekata Zagreba, a novi stadion bit će projekt koji će desetljećima utjecati na izgled Maksimira i cijelog grada. Smatramo da projekt takvog značaja zaslužuje kvalitetno, funkcionalno i reprezentativno arhitektonsko rješenje. Tražimo da se u ponovno razmatranje uključi širi krug stručnjaka iz područja arhitekture, urbanizma, sporta i velikih javnih projekata te da cijeli postupak bude što transparentniji," stoji u opisu peticije.
Broj potpisa nastavlja rasti velikom brzinom. Tijekom kratkog razdoblja u kojem smo pisali ovaj tekst peticiju je potpisalo još nekoliko stotina ljudi.
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