Pogledajte stadion iz igrice Fifa 98! Podsjeća li vas na nešto?

Arhitekt Otto Barić, koji je na natječaj za novi maksimirski stadion prijavio vlastito rješenje, u četvrtak je na društvenim mrežama objavio video koji je odmah privukao pozornost. U njemu se pojavljuje stadion iz kultne nogometne videoigre, a mnoge je podsjetio upravo na vizualno rješenje novog Maksimira koje je posljednjih dana izazvalo brojne reakcije.

Riječ je o švedskoj Råsundi iz Solne, nekadašnjem domu AIK-a i švedske reprezentacije, prikazanoj u videoigri FIFA: Road to World Cup 98. Model stadiona nastao je krajem devedesetih, a Barić ga je objavio uz kratku poruku: "Kako reče Zvone... Jedinstveni Maksimir."

Usporedba je jasna na prvi pogled. Råsunda i projekt novog Maksimira imaju četiri izrazito odvojene tribine, sličan raspored sektora te prepoznatljivu formu stadiona u kojoj se svaka tribina doima kao zaseban element. Upravo je taj detalj, nakon objave pobjedničkog rješenja, posebno podijelio navijače i javnost.