Obavijesti

Sport

Komentari 7
ODLAZI VEZNJAK

Počela je čistka u Hajduku. Klub se oglasio o prvom odlasku

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Počela je čistka u Hajduku. Klub se oglasio o prvom odlasku
Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk je objavio da se vrlo vjerojatno rastaje s trojicom igrača: Šarlijom, Krovinovićem i Guillamonom, a službeno se oprostio od Anthonyja Kalika kojem klub ne želi produljiti ugovor

Admiral

Hajduk je ovu sezonu završio na drugome mjestu HNL-a sa 68 bodova nakon 36 odigranih kola. Čak 18 bodova zaostatka imali su Splićani za prvim Dinamom, a u Kupu su ispali u dramatičnom četvrtfinalu od Rijeke (3-2). Splićani su u četvrtak izdali zanimljivo priopćenje u kojem su spomenuli da je trojac Šarlija, Krovinović i Guillamon 'slobodan pronaći novu sredinu', a sad su javno obznanili da prvi klub napušta australski veznjak Kalik.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sažetak Dinamo - Hajduk 02:02
Sažetak Dinamo - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Prije toga u priopćenju su spomenuli Anthonyja Kalika (28) kojem neće produljiti ugovor. Sad su se i službeno oprostili od Australca na društvenim mrežama.

- Anthony, hvala ti na svemu. Želimo ti puno sreće i uspjeha u nastavku karijere, piše u službenoj objavi splitskog kluba.

Kalik je u Hajduk stigao 2016. godine iz Central Coast Marinersa. Službeno je u Splitu bio na posudbi još iz Sydneyja, Rudeša i Gorice, sve dok ga 2022. 'bili' nisu otkupili za 300.000 eura. Veznjak je za Splićane odigrao 129 utakmica te zabio osam golova i podijelio sedam asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi 500.000 eura. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Procurili su novi kadrovi s vjenčanja 'vatrenog' stopera! A sad na pripreme za Mundijal...
SRETNO, MLADENCI!

FOTO Procurili su novi kadrovi s vjenčanja 'vatrenog' stopera! A sad na pripreme za Mundijal...

Nikolina Perković i Martin Erlić vjenčali su se u crkvi svetog Šime u Zadru. Par je već nekoliko godina zajedno, a Erlić je prije 11 mjeseci objavio zaruke. Nakon vjenčanja će se pridružiti Daliću i ostatku reprezentacije
FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima muža, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...
UPOZNAJTE IH

FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima muža, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...

Michaelova supruga Corinna bila je europska prvakinja u jahanju, sin Mick vozio je u Formuli 1, kao i brat Ralf, koji je bio u braku s bivšom Playboyevom zečicom pa je otkrio da je homoseksualac
UŽIVO Transferi: 'City hitno mora odlučiti što s Gvardiolom'
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: 'City hitno mora odlučiti što s Gvardiolom'

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026