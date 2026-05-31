Počela je čistka u Hajduku. Klub se oglasio o prvom odlasku

Hajduk je ovu sezonu završio na drugome mjestu HNL-a sa 68 bodova nakon 36 odigranih kola. Čak 18 bodova zaostatka imali su Splićani za prvim Dinamom, a u Kupu su ispali u dramatičnom četvrtfinalu od Rijeke (3-2). Splićani su u četvrtak izdali zanimljivo priopćenje u kojem su spomenuli da je trojac Šarlija, Krovinović i Guillamon 'slobodan pronaći novu sredinu', a sad su javno obznanili da prvi klub napušta australski veznjak Kalik.

Prije toga u priopćenju su spomenuli Anthonyja Kalika (28) kojem neće produljiti ugovor. Sad su se i službeno oprostili od Australca na društvenim mrežama.

- Anthony, hvala ti na svemu. Želimo ti puno sreće i uspjeha u nastavku karijere, piše u službenoj objavi splitskog kluba.

Kalik je u Hajduk stigao 2016. godine iz Central Coast Marinersa. Službeno je u Splitu bio na posudbi još iz Sydneyja, Rudeša i Gorice, sve dok ga 2022. 'bili' nisu otkupili za 300.000 eura. Veznjak je za Splićane odigrao 129 utakmica te zabio osam golova i podijelio sedam asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi 500.000 eura.