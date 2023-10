Utakmica Hrvatske i Turske rasprodana u osam minuta!

Hrvatski nogometni savez jučer je saznao odlične vijesti. Iz Uefe su odlučili kako ih neće drastično kazniti zbog sramotnog ponašanja trojice navijača na utakmici Hrvatske i Latvije na Rujevici. Trojac je u jednom trenutku utakmice podigao ustašku zastavu, a iz Uefe su to odmah primijetili.

Marijan Kustić bio je uvjeren kako će Hrvatska biti drastično kažnjena i kako će se utakmica protiv Turske u Osijeku igrati pred zatvorenim tribinama. Iz Uefe su bili mekog srca i kaznili HNS sa 10.000 eura. Tribine u Osijeku neće biti zatvorene i Opus Arena po prvi put u povijesti ugostit će reprezentaciju.

U utorak je počela prodaja ulaznica za utakmicu protiv Turske koja se igra 12. listopada, a vrlo brzo i završila. U osam minuta rasprodane su sve ulaznice, objavio je HNS. Vladao je ogroman interes za utakmicu, da je na raspolaganju i dvostruko veći stadion, vjerojatno bi sve bilo rasprodano u rekordnom roku. Zbog velike navale server je svako malo bio u padu pa su se mnogi navijači žalili da ni ne nemaju mogućnost kupnje. Dok su oni nestrpljivo čekali da se server stabilizira, ulaznice su već razgrabljene.

Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

- Prema očekivanjima, interes za utakmicu Hrvatska - Turska višestruko je nadmašio kapacitet stadiona Opus Arena (koji je 13.000 gledatelja za ovu utakmicu) te su sve dostupne ulaznice prodane u razdoblju od 15:28, kada je krenula prodaja, do 15:36. U prodaji su bile ulaznice za sve četiri tribine, s time da je pet posto kapaciteta rezervirano za navijače turske reprezentacije. Ovisno o eventualno neiskorištenim (neplaćenim), a rezerviranim ulaznicama, moguće je da se narednih dana u sustavu za prodaju ulaznica pojavi još poneka ulaznica, no u svakom slučaju već sada znamo da nas protiv Turske čeka pun stadion. Koliko nas raduje takav interes navijača, istina je da je kapacitet Opus Arene premali za sve koji su ovom prigodom poželjeli gledati Vatrene. Stoga je i donesena odluka da se najvjernijim navijačima, njih 1.000 s najviše utakmica u posljednjih pet godina, omogući kupnja ulaznica u pretprodaji, pri čemu je većina to pravo i iskoristila - objavio je HNS.

Hrvatska će tako prvi put zaigrati na Opus Areni koja je rasprodana u rekordnom roku. Gradski vrt uvijek je 'vatrenima' priređivao atmosferu za pamćenje, a ne sumnjamo da će tako biti i ovaj put kada Luka Modrić i ostali brončani prvi put u karijeri kroče na novu osječku ljepoticu.