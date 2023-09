Počela je rukometna Premijer liga: Favoriti do prvih bodova, donosimo vam momčad kola

Ako si volimo tepati da je HNL najbolja nogometna liga na svijetu, onda možemo slobodno reći kako je rukometna Premijer liga najbolja rukometna liga na svijetu. Utakmicom Gorice i Varaždina završeno je prvo rukometno kolo u Hrvatskoj. Osam utakmica odigrano je od petka do nedjelje, a mi vam donosimo pregled kola, kao i najbolje igrače iz svake utakmice, ali i momčad prvog kola.

RK Zagreb - Moslavina 37-21

Momčad Slavka Goluže i ove sezone u natjecanje ulazi kao favorit. Zagreb je to pokazao odmah u prvoj utakmici u kojoj gosti iz Moslavine nisu imali nikakve šanse. Već u 13. minuti Zagrebaši su imali šest golova razlike, a do poluvremena, pitanje pobjednika bilo je jasno jer je Zagreb vodio 20-8. Zagreb je ipak nekoliko koplja ispred Moslavine, a to govori i rezultat. Zagreb je slavio s 37-21.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Najbolji u redovima Zagreba bio je Ivan Čupić koji je zabio devet golova iz devet pokušaja. Luka Lovre Klarica zabio je sedam, dok je kod Moslavine najbolji bio Daniel Vusić s pet golova.

Dubrava - Kaštela 30-31

Dubrava je već nekoliko sezona u padu, a sada je momčad s istoka Zagreba na najgori mogući način otvorila novu sezonu. U uzbudljivoj utakmici poraženi su od Kaštele rezultatom 31-30. Kaštelani su do vodstva došli 30-ak sekundi prije kraja. Dubrava je dominirala u prvom poluvremenu i na krilima Maksimilijana Molca imala lijepu prednost. U drugom poluvremenu Kaštelani pokazuju znakove života i ne misle se predati. U dramatičnoj završnici bila su tri izjednačenja, ali je pogodak odluke na kraju zabila ekipa iz Kaštela. Strijelac je bio Filip Kozina

Maksimilijan Molc zabio je 13 golova za Dubravu, dok je kod pobjedničke momčadi najbolji bio Marino Vukman s osam pogodaka.

Poreč - Bjelin Spačva Vinkovci 24-23

Slavonski povratnik u Premijer ligu ozbiljno je namučio favoriziranog domaćina. Poreč je prošlih godina vodio borbu sa Sesvećanima za treće mjesto, a nitko se ne bi čudio kada bi i ove godine završili među prve četiri momčadi. Spačva je na svom povratku u Premjer ligu vodila dvadeset minuta, ali onda je Poreč preuzeo primat. Na odmor Porečani odlaze s prednošću od dva razlike. Poreč u drugom poluvremenu drži prednost i u jednom trenutku odlazi na šest pogodaka prednosti. Mislili su domaćini d aje gotovo, ali Spačva zabija pet za redom i na kraju gubi minimalno.

Lucijan Krajcar i Arman Ikanović dali su po četiri pogotka za domaćine, a kod gostiju je odličan bio Sandro Kolar na golu koji je skupio 12 obrana. Marin Greganić je zabio pet golova za Spačvu.

Nexe - KTC 37-19

Poput Zagreba, ni Našičani nisu imali problema protiv momčadi KTC iz Križevaca. Branko Tamše ove sezone u svojim rukama ima odličnu momčad i Nexe ima veliku priliku napokon doći do naslova. Prvi korak je uspješno napravljen i bez većih problema svladan je KTC. Utakmicu je obilježio debi Manuela Štrleka. Nexe već nakon 12. minuta ima pet pogodaka prednosti. Gosti su pokušavali stići rezultat, nisu odustajali, ali teško su mogli pratiti ritam domaćina. Nexe na poluvrijeme odlazi s rezultatom 18:8. Do kraja utakmice došli su Našičani do +18 i najveće pobjede u prvom kolu. Fino su se zaprijetili Zagrebu.

Najbolji u redovima domaće momčadi bili su Aleksandar Bakić, Gal Marguč i Fahrudin Melić, dok su kod gostiju Darko Ćurić i Darko Mršić zabili četiri gola. napomenimo da je Manuel Štrlek u prvom kolu šutirao 4/8.

Metković Mehanika - Rudar 28-22

Metković je i ove godine odlučio igrati jaku rolu u Premijer ligi. Rudar je držao priključak tek prvih pet minuta, ali onda domaćini pokazuj da će i ozbiljnije momčadi od Rudara razbiti zube na jugu Hrvatske. Domaćin je u 17. minuti imao visokih 9-2. Gosti su nakon toga odgovorili nizom od četiri pogotka zaredom i donekle uhvatili priključak, ali sve je to bilo pomalo mlako. Metković na odmor odlazi s sedam golova prednosti. Domaćin je u jednom trenutku imao devet golova prednosti, ali Rudari dolaze na minus šest.

Ni prošlosezonski najbolji golman lige Vladimir Gošić nije uspio pomoći svojoj momčadi. Vlado je skupio 15 obrana, Dario Raguž zabio je sedam golova za Metković,

Gorica - Varaždin 27-28

Možda i najveće iznenađenje ovog kola dogodilo se u Gorici. Jasno, nitko odmah nije otpisao uvijek neugodni Varaždin, ali Goričani su u ovu sezonu ušli kao pretendenti na treće mjesto. Varaždinci su odmah odlučili pokazati zube. Već nakon šest minuta utakmice vodili su 4-1, ali Gorica se vrlo brzo situirala i povela 7-6. Tada utakmica počinje pokazivati sav spektakl rukometa. Tri izmjene u vodstvu i velika borba na terenu otišla je na stranu Gorice koja na odmor odlazi s rezultatom 17-13. Varaždin se nije predavao i u 50.minuti stigao do izjednačenja. Dominik Novak zabio je svom bivšem klubu za vodstvo Varaždina. Do kraja Varaždinci održavaju vodstvo i dolaze do prvih bodova.

U redovima Gorice odličan je bio Marin Sorić koji je imao 16 obrana, a Hrvoje Ceković zabio je sedam golova. Kod Varaždina je Šutalo imao 13 obrana, a Martin Marčec zabio je osam golova iz osam pokušaja.

Sesvete - Karlovac 28-24

Momčad Silvija Ivandije teže je od očekivanog došla do prvih bodova. Povratnik u Premijer ligu, Karlovac, pokazao je da će svima biti težak zalogaj. Braća Smojver i Mateo Kajba na golu dobro su namučili europske Sesvete. Držali su Karlovčani priključak cijelu utakmicu, a najveću prednost u prvom poluvremenu bila je 7-3 za Sesvete. Ne predaju se Karlovčani i na odmor odlaze s zaostatkom od dva gola. Ipak, na pogon Patrika Hršaka, Sesvećani grabe prema prvim bodovima. Na kraju 28-24 pobjeda Sesvečana i prva dva boda u kućici.

Mateo Kajba bio je fenomenalan na golu Karlovca i skupio je deset obrana, a najbolji na terenu bio je Dominik Smojver. koji je zabio sedam golova i bez problema okretao sve svoje čuvare. Hršak je zabio sedam golova za Sesvete.

Trogir - Osijek 25-25

Jedini remi na otvaranju sezone bio je u dalmatinsko-slavonskom ogledu. Trogir je u prvom poluvremenu zabio samo šest golova. U završnici prvog poluvremena Osijek zabija četiri gola u nizu i odlazi na prednost 11-6. Osijek je držao kontrolu nad utakmicom i i u jednom trenutku imao sedam golova prednosti. Kako se bližio kraj utakmice tako je Trogir dodavao gasa i na kraju došao do izjednačenja. Posljednje četiri minute napravili su seriju 5-1 i uspjeli izjednačiti na 25-25.

Tomislav Radnić sa šest pogodaka bio je prvo ime domaćina. Na drugoj strani 12 obrana Dine Hećimovića i čak 10 golova Karla Vašarevića.

Momčad 1. kola Paket24 Premijer lige: