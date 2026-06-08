Počele su pripreme travnjaka na Poljudu za nadolazeću sezonu

Nakon što je završila sezona domaćeg nogometnog prvenstva krenule su obnove stadiona Poljud u Splitu. Vijest o početku radova i postavljanju toplosezonske bermudske trave objavio je klub na društvenim mrežama.

"Hajduk je prvi i zasad jedini nogometni klub u Hrvatskoj koji već treću godinu zaredom provodi ovakav model održavanja travnjaka. Nakon dvije uspješno odrađene sezone, bermuda trava pokazala se kao idealno rješenje za zahtjevne ljetne uvjete u Splitu, pružajući znatno bolju otpornost na visoke temperature, intenzivno korištenje, sušu i pojavu bolesti.

Zahvaljujući tome, teren je tijekom proteklih ljeta zadržao visoku kvalitetu bez značajnijih oštećenja.



Riječ je o dugotrajnom i zahtjevnom procesu koji u cijelosti provodi klupsko osoblje vlastitim znanjem i mehanizacijom. Iako je za potpuno uspostavljanje travnjaka potrebno više vremena nego što ga imamo na raspolaganju između dvije sezone, radovi se odvijaju prema planu kako bi teren što spremnije dočekao početak europskih utakmica i novu sezonu" - stoji u objavi kluba.

Foto: HNK Hajduk Split/Facebook





Hajduk će na Poljudu trenirati do 22. lipnja, a onda se pripreme za sljedeću sezonu sele u Sloveniju na Bled. Tamo će momčad Gonzala Garcije odigrati nekoliko pripremnih utakmica, a 9. srpnja kreću kvalifikacije za Europa ligu.