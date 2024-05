Počelo doigravanje za prvaka Hrvatske, Cibona uzela prvu pobjedu u seriji protiv Zaboka

Ovogodišnje doigravanje za naslov prvaka Hrvatske za košarkaše započelo je pobjedom Cibone koja je u svojoj dvorani u prvoj utakmici četvrtfinala svladala Zabok sa 92-75 (29-27, 19-20, 24-15, 20-13) i tako povela sa 1-0 u pobjedama u seriji koja se igra na dvije pobjede.

Ivan Perasović sa 23 i Ivan Majcunić sa 22 koša, a obojica su dodala i po sedam skokova, predvodila su Cibonu kod koje je Aleksandar Aranitović uz 16 ubačaja imao i 8 skokova te 7 asistencija, dok je Nickolas Neal postigao 22 poena za Zabok.

Zagreb: Prva utakmica 1/4 finala FavBet Premijer lige KK Cibona - KK Zabok | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Cibona je mnogo bolje ušla u susret i povela sa 17-6, ali Zabok se uz odličnu seriju Neala vrlo brzo vratio u rezultatsku ravnotežu koju je držao sve do početka treće četvrtine kada je vodio sa 56-54. No, tada su Majcunić i Perasović s nekoliko uzastopnih realizacija odveli Cibonu na dvoznamenkastu prednost, da bi u posljednjih 10 minuta vodstvo zagrebačkog sastava raslo sve do najvećih 88-65. Gosti iz Zaboka u samoj su završnici ipak malo ublažili poraz.

Druga utakmica igrat će se u ponedjeljak u Zaboku, a u slučaju da omjer u pobjedama bude 1-1 treća će se igrati u srijedu u Zagrebu.

Kasnije tijekom dana svoje prve četvrtfinalne susrete igrat će i Zadar - Dubrava, Split - Dubrovnik te Cedevita Junior - Dinamo-Zagreb.