Obavijesti

Sport

Komentari 0
ATP TURNIR U DALMACIJI

Počeo je Zadar Open: Hrvatski tenisači izborili osminu finala

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Osijek: Duje Ajduković i Lukaš Klein u prvom meču Davis Cupa između Hrvatske i Slovačke | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Duje Ajduković briljirao na ATP Challengeru u Zadru, a Matej Dodig je preokretom osigurao prolaz. Josip Šimundža i Mili Poljičak nisu imali sreće i ispali su nakon teških mečeva te završili svoj put na turniru

Hrvatski tenisač Duje Ajduković uspješno je započeo nastup na ATP Challengeru Zadar Open koji se igra u Petrčanima, svladavši na startu s 6-0, 6-4 Dušana Obradovića iz Srbije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Noć hrvatskog tenisa 02:22
Noć hrvatskog tenisa | Video: Goran Stanzl/Pixsell

Nešto kasnije u osmini finala pridružio mu se Matej Dodig, pobijedivši Francuza Laurenta Lokolija 2-6, 6-2, 7-6 (0). Josip Šimundža, pak, nije imao rješenja za Sergija Pereza Contrija, Španjolac je slavio rezultatom 6-1, 6-1, a za kraj programa u napetom dvoboju Talijan Travaglia je sa 7-5, 7-5 svladao Milija Poljička.

Duje je dominantno otvorio meč, te je u prvih pet gemova izgubio samo pet poena. U drugoj dionici Obradović je poveo 3-0, ali se Ajduković brzo oporavio i do kraja meča suparniku je prepustio još samo jedan gem. Idući će mu suparnik biti Talijan Dalla Valle, koji je iznenadio prvog nositelja, Mađara Pirosa.

Dodig je do pobjede došao nakon preokreta – ne samo što je izgubio prvi set, nego je u trećem dva puta imao break zaostatka. Najprije 1-3, a onda je kod 6-5 Francuz servirao za meč. Ipak, do kraja dvoboja Dodig više nije izgubio nijedan poen – ne samo u tom gemu, nego i u tie-breaku. U osmini finala igrat će protiv Čeha Krumicha.

Šimundža nije uspio pronaći igru kojom bi parirao Španjolcu. Nakon osvajanja uvodnog gema izgubio je sljedećih osam, pa je drugi nastup u glavnom turniru nekog ATP Challengera zaključio porazom.

Poljičak je nakon izgubljena prvog seta u drugom propustio nekoliko prilika. Čak tri puta je imao break prednosti, a najbolju šansu imao je kod 5-4, kad je servirao za set. Došao je na dva poena od izjednačenja u setovima, no Travaglia je izdržao pritisak i serijom od tri gema zaključio meč.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026