Počeo je Zadar Open: Hrvatski tenisači izborili osminu finala

Hrvatski tenisač Duje Ajduković uspješno je započeo nastup na ATP Challengeru Zadar Open koji se igra u Petrčanima, svladavši na startu s 6-0, 6-4 Dušana Obradovića iz Srbije.

Nešto kasnije u osmini finala pridružio mu se Matej Dodig, pobijedivši Francuza Laurenta Lokolija 2-6, 6-2, 7-6 (0). Josip Šimundža, pak, nije imao rješenja za Sergija Pereza Contrija, Španjolac je slavio rezultatom 6-1, 6-1, a za kraj programa u napetom dvoboju Talijan Travaglia je sa 7-5, 7-5 svladao Milija Poljička.

Duje je dominantno otvorio meč, te je u prvih pet gemova izgubio samo pet poena. U drugoj dionici Obradović je poveo 3-0, ali se Ajduković brzo oporavio i do kraja meča suparniku je prepustio još samo jedan gem. Idući će mu suparnik biti Talijan Dalla Valle, koji je iznenadio prvog nositelja, Mađara Pirosa.

Dodig je do pobjede došao nakon preokreta – ne samo što je izgubio prvi set, nego je u trećem dva puta imao break zaostatka. Najprije 1-3, a onda je kod 6-5 Francuz servirao za meč. Ipak, do kraja dvoboja Dodig više nije izgubio nijedan poen – ne samo u tom gemu, nego i u tie-breaku. U osmini finala igrat će protiv Čeha Krumicha.

Šimundža nije uspio pronaći igru kojom bi parirao Španjolcu. Nakon osvajanja uvodnog gema izgubio je sljedećih osam, pa je drugi nastup u glavnom turniru nekog ATP Challengera zaključio porazom.

Poljičak je nakon izgubljena prvog seta u drugom propustio nekoliko prilika. Čak tri puta je imao break prednosti, a najbolju šansu imao je kod 5-4, kad je servirao za set. Došao je na dva poena od izjednačenja u setovima, no Travaglia je izdržao pritisak i serijom od tri gema zaključio meč.