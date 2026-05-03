Početak utrke F1 pomaknut je tri sata ranije. Evo iz kojeg razloga

Piše Ivan Kužela,
Foto: Nathan Ray Seebeck

Utrka Formule 1 u Miamiju pomaknuta je tri sata ranije zbog najavljenih oluja. Organizatori se nadaju kako će se utrka odvoziti prije nevremena. Kimi Antonelli kreće s pole pozicije, a kiša bi mogla izazvati kaos na stazi

Start Velike nagrade Miamija, četvrte utrke sezone Formule 1, pomaknut je tri sata ranije zbog najave jakih grmljavinskih oluja i kiše. Utrka na stazi Miami International Autodrome, koja se trebala voziti u 22 sata po našem vremenu, sada će započeti u 19 sati (13 sati po lokalnom vremenu). Odluka je donesena kako bi se osiguralo da se utrka održi u što sigurnijim uvjetima. S najbolje startne pozicije krenut će Mercedesov mladi vozač Kimi Antonelli.

Sigurnost na prvom mjestu

Odluku su u subotu navečer zajednički donijeli vodstvo Formule 1, krovna organizacija FIA i lokalni promotor, a cilj je bio izbjeći najgore vremenske neprilike koje se očekuju kasnije poslijepodne.

- Odluka je donesena kako bi se osiguralo što manje ometanja utrke i omogućio maksimalan mogući vremenski prozor za dovršetak Velike nagrade u najboljim uvjetima, dajući prioritet sigurnosti vozača, navijača, timova i osoblja, stoji u službenoj izjavi.

Foto: Sam Navarro

Najveću zabrinutost predstavljala je opasnost od munja. Lokalni zakoni na Floridi nalažu da se svi događaji na otvorenom moraju odmah prekinuti ako se munja pojavi unutar radijusa od osam milja (oko 13 kilometara). Događaj se može nastaviti tek 30 minuta nakon posljednjeg zabilježenog udara groma, što bi moglo uzrokovati značajna kašnjenja. Pomicanjem starta, organizatori se nadaju da će uspjeti održati cijelu utrku od 57 krugova prije nego što stigne najjače nevrijeme.

Nepoznanica za nove bolide i vozače

Očekivana kiša predstavlja ogroman izazov jer će ovo vjerojatno biti prva utrka u mokrim uvjetima za kontroverzne bolide nove generacije uvedene 2026. godine. Vozači su imali vrlo malo prilike testirati ih na mokroj stazi, a Lando Norris iz McLarena smatra da će biti "bačeni u vatru".

​- Bit će to veliki izazov za sve, morat ćemo pronaći granice. Ne možemo si priuštiti pogreške, ali zato smo ovdje i veselim se tome, izjavio je Norris, koji će startati kao četvrti.

Foto: Marco Bello

Njegov timski kolega Oscar Piastri dodao je da će utrka biti "put u nepoznato za sve".

​- Kad ovdje pada kiša, obično je to potop, tako da bi mogla biti zanimljiva nedjelja - rekao je Piastri.

Startni poredak i stanje u prvenstvu

Nakon uzbudljivih kvalifikacija, pole poziciju osigurao je mladi Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu.

​- Nevjerojatan dan, presretan sam zbog još jedne pole pozicije, kratko je poručio Antonelli.

S drugog mjesta krenut će Red Bullov Max Verstappen, koji je bio zadovoljan napretkom bolida, dok je treći Ferrarijev Charles Leclerc. Aktualni svjetski prvak Lando Norris startat će četvrti, George Russell peti, a Lewis Hamilton sa šeste pozicije.

Poredak vozača uoči VN Miamija:

Foto: Sam Navarro

Kimi Antonelli (Mercedes) - 75 bodova

George Russell (Mercedes) - 68 bodova

Charles Leclerc (Ferrari) - 55 bodova

Lewis Hamilton (Ferrari) - 43 boda

Lando Norris (McLaren) - 33 boda

Oscar Piastri (McLaren) - 28 bodova

Ollie Bearman (Haas) - 17 bodova

Pierre Gasly (Alpine) - 16 bodova

Max Verstappen (Red Bull) - 16 bodova

Liam Lawson (Racing Bulls) - 10 bodova

Poredak konstruktora:

Mercedes - 143 boda

Ferrari - 98 bodova

McLaren - 61 bod

Red Bull - 20 bodova

Haas - 18 bodova

