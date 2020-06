Počinje Hrvatski Premier Tenis: Čilić protiv mlade nade prvog dana, a Borna protiv Borne

<p>Četiri dana, četiri tima, deset mečeva dnevno i ukupno 26 sudionika. Sve će to, počevši od četvrtka pa do nedjelje, na terenima <strong>TK Osijek </strong>u Perivoju kralja Tomislava nuditi <strong>"Hrvatski Premier Tenis",</strong> turnir humanitarnog karaktera u organizaciji <strong>Donne Vekić </strong>i njezine obitelji uz pokroviteljstvo Hrvatskog teniskog saveza.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Majoli najavljuje Hrvatski Premier Tenis</strong></p><p>Svi najbolji aktivni hrvatski tenisači i tenisačice (izuzetak je tek <strong>Petra Martić</strong>) te nekoliko legendi odazvali su se turniru koji će opet pokrenuti tenis u Hrvatskoj, barem onaj najbolji mogući koji nude <strong>Marin Čilić, Borna Ćorić, Donna Vekić, Mate Pavić</strong> i ostali.</p><p>Sudionici su raspoređeni u četiri tima s po šest, odnosno sedam imena. Igrat će se dva susreta dnevno po pet setova (internetski prijenos), odnosno mečeva; muški i ženski singl, muški i mješoviti parovi te meč legendi kojima će suigrači biti mlade osječke snage. Svaki će tim igrati sa svakim, pa do dva najbolja i finalnog susreta u nedjelju uz prijenos na HRT-u.</p><p>U četvrtak će prvi na teren od 15 sati timovi B i C koje predvode Borna Ćorić i Donna Vekić u singlu, odnosno Borna Gojo i Lea Bošković. Iza njih, predviđeno je za 18 sati, slijedi tim A u kojem su Čilić i Ivanišević, između ostalih, te D u kojem su Pavić, Ajduković...</p><p>Marin Čilić, Jana Fett, Nikola Mektić, Ana Konjuh, Goran Ivanišević, Saša Hiršzon, Lucija Faj</p><p>Borna Ćorić, Donna Vekić, Ivan Dodig, Tena Lukas, Iva Majoli, Matej Dodig</p><p>Borna Gojo, Lea Bošković, Franko Škugor, Iva Primorac, Goran Prpić, Nino Serdarušić, Nera Tešankić</p><p>Duje Ajduković, Tereza Mrdeža, Mate Pavić, Antonia Ružić, Jelena Kostanić-Tošić, Fran Kuna</p><h2>Raspored za četvrtak:</h2><p>1. Ćorić/Dodig I. - Gojo/Škugor<br/> 2. Dodig I./Lukas - Škugor/Primorac<br/> 3. Majoli/Dodig M. - Prpić/Tešankić<br/> 4. Vekić - Bošković<br/> 5. Ćorić - Gojo</p><p>1. Čilić/Mektić - Ajduković/Pavić<br/> 2. Mektić/Konjuh - Pavić/Ružić<br/> 3. Ivanišević/Faj - Kostanić-Tošić/Kuna<br/> 4. Fett - Mrdeža<br/> 5. Čilić - Ajduković<br/> </p>