Počinje skijaška sezona! Zrinka uz bok velikoj Shiffrin, Ivica Kostelić i dalje u reprezentaciji

Nova sezona Svjetskog skijaškog kupa počinje veleslalomom u austrijskom skijalištu Söldenu, koje je ostalo nepokoreno za hrvatske skijaše i skijašice. Čak ni legendarna Janica Kostelić nije ostvarila pobjedu u Söldenu, završila je druga u veleslalomu 2005. iza Slovenke Tine Maze, a još je samo jednom, 2004. godine, bila u top 10.

Zrinka Ljutić (20) tako ima priliku u subotu postići nešto što nije uspjelo ni Janici. Veleslalom skijašica održat će se u subotu, a prva vožnja počinje u 10 sati po hrvatskom vremenu, dok je drugi lauf tri sata kasnije, odnosno od 13 sati.

Startni brojevi za utrku izvlačit će se u petak u 19.30 sati, a Zrinka dobit će broj između 8 i 16, s obzirom na to kako je prošle sezone bila deseta veleslalomašica svijeta i time upada u drugu jakosnu skupinu. Leona Popović (26) neće skijati veleslalom u Söldenu i njezina sezona počinje sredinom studenog u Leviju.

U nedjelju će u veleslalomu nastupiti i Filip Zubčić (31), dok će Samuel Kolega (25) i Istok Rodeš (28) također pričekati slalom u Leviju za prvi nastup. Zubo je prošle sezone bio treći veleslalomaš svijeta, štoviše, držao je drugo mjesto iza nedodirljivog Marca Odermatta sve do zadnje utrke sezone kada ga je prestigao Loic Meillard.

Stoga nije iznenađenje što je prema kladionicama Zubčić treći favorit za pobjedu u Söldenu. Prvi je, suvišno je spomenuti, Odermatt s koeficijentom 1,55, dok je tečaj na hrvatskog skijaša 14,00, baš kao i na Norvežanina Henrika Kristoffersena. Između njih "ugurao" se Meillard s koeficijentom 6.

Zrinka je prošle sezone osvojila 239 bodova u veleslalomu, što je bio značajni iskorak u odnosu na 18 bodova iz sezone 2022/23. Znala je isticati kako joj je veleslalom zapravo bolja disciplina, stoga se možemo nadati kako će nakon tri slalomska postolja ove sezone dodati i barem jedno postolje iz veleslaloma. Kladionice su stavile koeficijent 7,00 na Zrinkino postolje u Söldenu, dok je Lara Gut-Behrami favoritkinja za pobjedu (tečaj 3,50).

Kladionice vjeruju u Zrinkin uspjeh ove sezone, a to dokazuje činjenica kako je Hrvatica treća favoritkinja (koef. 11) za mali kristalni globus u slalomu! I to iza Mikaele Shiffrin (koef. 1,35) i Petre Vlhove (koef. 4), koje su nedodirljive u ovoj disciplini. Amerikanka ima čak 60 pobjeda u slalomu i osam malih globusa, a Vlhova joj je godinama glavna protivnica s dva slalomska globusa i 46 postolja (22 pobjede). To pokazuje u kakvom je Zrinka elitnom društvu sa samo dvije pune sezone u skijaškom kupu.

Reprezentacija Hrvatske bez promjena, Kostelić trener

U sastavu hrvatske skijaške reprezentacije ove sezone nema promjena. Mušku postavu čine Filip Zubčić i slalomaši Samuel Kolega te Istok Rodeš. U ženskoj postavi su Zrinka Ljutić, koja je prošle sezone bila najbolja mlada skijašica na svijetu, i Leona Popović.

Iz CroSki saveza potvrdili su da će i Matej Vidović povremeno sudjelovati u utrkama Svjetskog kupa, ali nije član reprezentacije.

Ivica Kostelić (44) i ove će sezone biti dio skijaške reprezentacije. Legendarni hrvatski skijaš ima ulogu trenera savjetnika, kao i promotora hrvatskog skijanja.

Hirscher u utrci s vremenom

Ova je sezona Svjetskog kupa posebna i zbog povratka Marcela Hirschera (35), kojeg mnogi smatraju najboljim skijašem svih vremena. Hirscher je dominirao u skijanju i čak osam uzastopnih godina bio ukupni prvak. Na stazi ga je posljednji pobijedio Ivica Kostelić u sezoni 2011/12., a Hirscher je 2019. otišao u mirovinu sa 67 pobjeda u Kupu, 11 medalja sa SP-a (sedam zlata) i tri olimpijska odličja, od toga dva zlata.

Hirscher je ove sezone najavio povratak, a skijat će na vlastitoj liniji skija koje proizvodi u suradnji s Red Bullu, a nazvane su Van Deer. A u povratku će Hirscher predstavljati nizozemsku zastavu nakon što je čitavu karijeru skijao pod austrijskom.

- Vikend u Söldenu bit će od povijesne važnosti. Marcel Hirscher debitirat će pod nizozemskom zastavom - objavio je Nizozemski skijaški savez, koji je istaknuo kako će Hirscher tek prije same utrke odlučiti hoće li zapravo nastupiti zbog slabe kondicije. Naime, bio je bolestan i još nije povratio punu snagu, ali očekuje se njegov nastup u Söldenu.

Ranije je Hirscher najavio kako se ne može nadati top 15 rezultatu, ali skijaša ovakvog kalibra nikad se ne smije otpisivati.

- S takvim sportašima nikad ne znaš. Teško će se vratiti i odmah pobijediti, ali nije nemoguće da ulovi formu i opet bude pobjednik - komentirao je ranije Zubčić za 24sata.

Bivši prvak propušta sezonu zbog ozljede

Velika je šteta što ove sezone nećemo gledati ponajboljeg skijaša svijeta, Aleksandera Aamodta Kildea (32). Norvežanin je u Wengenu 13. siječnja imao teški sudar i pritom ozlijedio lijevo rame i mišić desne potkoljenice. Njegova ozljeda zabrinula je mnoge, ali se, sve do nedavno, sjajno oporavljao.

Već je u lipnju ponovno bio na skijama, ali je imao čudan osjećaj u ramenu i ljetos je saznao kako ima tešku infekciju ramena. Deset je tjedana pio antibiotike, a nedavno je priopćio kako mora još jednom ići "pod nož" kako bi konačno sredio rame.

Kilde je inače zaručnik Mikaele Shiffrin i najavio je kako ćemo ga u nekim utrkama vidjeti kao gledatelja.

Finale sezone po prvi put u SAD-u

Ova je sezona posebna i zbog Svjetskog prvenstva, koje će se od 4. do 16. veljače održati u Saalbachu, austrijskom skijalištu koje je lanjske sezone ugostilo finale Svjetskog kupa.

Finale Svjetskog kupa po prvi puta održat će se na američkom kontinentu. Najbolji skijaši i skijašice odmjerit će snage u Sun Valleyu, saveznoj državi Idaho. Tako će skijaši ove sezone imati sedam utrka u SAD-u, jednu više nego prošle sezone. Sun Valley može se pohvaliti sjajnim novim skijalištima, a ovaj je sport sve popularniji "preko bare" i to FIS pokušava iskoristiti.

