Optužili Joshuina vozača za izazivanje smrti članova tima

Svijet boksa potresla je vijest o teškoj prometnoj nesreći u Nigeriji u kojoj je ozlijeđen bivši svjetski prvak Anthony Joshua, a život su izgubila dvojica njegovih najbližih suradnika. Vozač terenca u kojem se nalazio boksački velikan, 47-godišnji Kayode Adeniyi, uhićen je i suočava se s optužbama za izazivanje smrti opasnom vožnjom, potvrdila je nigerijska policija. Tragedija koja se dogodila na jednoj od najopasnijih cesta u zemlji ostavila je dubok trag na Joshui i dovela u pitanje njegovu budućnost u ringu.

Tragedija na autocesti Lagos-Ibadan

Nesreća se dogodila u ponedjeljak na autocesti Lagos-Ibadan u nigerijskoj saveznoj državi Ogun. Joshua je sa svojim timom putovao u Lexusovom terencu kada je, prema prvim rezultatima istrage, vozač pri velikoj brzini pokušao preteći drugo vozilo. U tom je trenutku pukla guma, zbog čega je Adeniyi izgubio kontrolu nad vozilom i zabio se u ilegalno parkirani kamion koji je prevozio soju.

Foto: Sodiq Ayo

Udarac je bio razoran i doslovno je otkinuo cijelu suvozačevu stranu automobila. Na licu mjesta poginuli su 36-godišnji Sina Ghami, Joshuin trener za sportsku rehabilitaciju, i Kevin Latif "Latz" Ayodele, također 36-godišnjak i njegov osobni trener. Obojica su bili dugogodišnji članovi njegova tima i bliski prijatelji. Spasilačke ekipe koje su stigle na mjesto događaja opisale su preživljavanje Anthonyja Joshue kao "pravo čudo". Britanski boksač sjedio je neposredno iza vozača i prošao je s lakšim ozljedama, bez prijeloma.

Uhićenje i optužnica protiv vozača

Kayode Adeniyi, dugogodišnji član Joshuinog logističkog tima u Nigeriji, nakon nesreće je prevezen u bolnicu s lakšim ozljedama. Odmah nakon otpuštanja na Staru godinu, policija ga je privela i odvela na ispitivanje u Abeokutu, glavni grad države Ogun. Nakon višesatnog davanja iskaza, protiv njega je podignuta optužnica. Izvor iz policije za britanski BBC potvrdio je da se Adeniyi tereti za više prekršaja, uključujući izazivanje smrti opasnom vožnjom.

Prema navodima policije, preliminarna istraga pokazala je da je vozač znatno prekoračio dopuštenu brzinu od oko 100 km/h na toj dionici autoceste.

U međuvremenu, policija je pokrenula potragu za vozačem kamiona koji je bio nepropisno parkiran uz cestu, a koji je pobjegao s mjesta nesreće neposredno nakon sudara i još uvijek je u bijegu.

Emotivan oproštaj i neizvjesna budućnost

Anthony Joshua je nakon nesreće prevezen u bolnicu Lagoon u Lagosu, gdje je zadržan na promatranju. Otpušten je u srijedu, nakon što su liječnici utvrdili da se može oporavljati kod kuće. Iako fizički nije teže ozlijeđen, izvori bliski boksaču navode da je psihički shrvan zbog gubitka dvojice bliskih prijatelja. Zajedno s majkom posjetio je mrtvačnicu u Lagosu kako bi se oprostio od Ghamija i Ayodelea, čija su tijela potom prevezena u Veliku Britaniju letom Turkish Airlinesa.

Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Ova tragedija bacila je veliku sjenu na Joshuinu karijeru. Pojavila su se strahovanja da bi dugoočekivani meč protiv velikog rivala Tysona Furyja sada mogao biti otkazan. Boksački svijet izražava sućut i podršku, a Joshuin promotor Eddie Hearn oprostio se od preminulih suradnika kao od "dvojice sjajnih ljudi". Izraze sućuti uputili su i nigerijski predsjednik Bola Ahmed Tinubu te guverneri država Lagos i Ogun, koji su zahvalili javnosti na podršci i molitvama.

Nesreća se dogodila samo desetak dana nakon što je Joshua proslavio pobjedu nad youtuberom Jakeom Paulom u unosnom meču u Sjedinjenim Državama. Sada, umjesto slavlja, pred njim je dug i težak oporavak, ne toliko od fizičkih ozljeda, koliko od golemog emocionalnog šoka i gubitka koji je pretrpio.