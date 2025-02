Podravka nije uspjela: Mađarice su slavile u drami u Koprivnici

Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u 13. kolu skupine A Lige prvakinja na svom terenu u Koprivnici od mađarskog Ferencvarosa sa 29-30 (18-14).

Tina Barišić je sa sedam golova bila najefikasnija u redovima Podravke, ali je ujedno ispala i "tragičarka" jer je propustila dvije prilike za poravnanje u zadnjoj minuti, Katarina Pandža je dodala šest pogodaka, dok su Antje Malestein sa šest te Petra Anna Simon i Andrea Lekić sa po pet pogodaka predvodile Ferencvaros.

Nakon što je Ferencvaros bolje krenuo u utakmicu i poveo sa 5-2, Podravka je serijom 9-2 okrenula rezultat, stigla do vodstva 11-7 te držala vodstvo od četiri razlike do odmora. No, lošiji ulazak u nastavak omogućio je gošćama rezultatski priključak. Koprivničanke su držale kakvu-takvu prednost sve do pred sam kraj, ali gošće su u 54. minuti stigle do vodstva 28-27, a svoju su prednost povećale na dva razlike tri minute prije kraja.

Utakmica 13. kola rukometne Lige prvakinja Podravka Vegeta - Ferencvaros | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Nakon što je Brkić smanjola na 29-30 minutu i pol prije kraja, Ferencvaros je krenuo u napad bez vratarice, a nakon obrane Tucaković, Barišić je na ulasku u zadnju minutu pokušala zabiti za izjednačenje preko čitavog terena. Nažalost, Glauser se ipak stigla vratiti na gol i obraniti taj pokušaj. Ipak, nakon još jednog neuspješnog napada gošći Podravka je dobila novu priliku za izjednačenje, opet je loptu uzela Barišić koja se probila do linije od šest metara no Glauser je zaustavila i taj "zicer" 10 sekunidu prije kraja.

Kolo prije kraja natjecanja po skupinama Podravka Vegeta je peta na ljestvici sa 11 bodova, koliko ima i četvrti slovenski Krim te će upravo te dvije ekipe u međusobnom dvoboju u zadnjem kolu odlučivati koji će sastav u nokaut fazu s četvrte, a koji s pete pozicije. Ferencvaros je sa 22 boda osigurao drugo mjesto u skupini, iza Metza koji je sa 25 siguran pobjednik skupine.