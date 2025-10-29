Obavijesti

I DALJE STOPOSTOTNA

Podravka pobijedila Bjelovar kao gost na domaćem parketu

Piše Željko Rukavina,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Luka Maruševec/RK Podravka

Podravka razbila Bjelovar 37-29 i ostala na vrhu ljestvice! Bivša igračica Podravke, Terezija Ćurić, briljirala s 13 golova protiv svog bivšeg kluba

Rukometašice Podravke u zaostaloj utakmici sedmog kola Prve hrvatske rukometne lige, u kojoj su s Bjelovarom zamijenile domaćinstvo, ostvarile su i sedmu pobjedu u nizu te ostale na vrhu ljestvice bodovno izjednačene s Lokomotivom. Pobjeda Koprivničanki ni u jednom trenutku nije dolazila u pitanje jer je razlika u kvaliteti između dviju ekipa golema u korist igračica koje nose ime svog sponzora, koji im omogućuje uvjete nedostižne ostalim klubovima.

Na klupi Podravke sjedi Ivica Obrvan, izbornik ženske rukometne reprezentacije Hrvatske, što dodatno potvrđuje snagu i status kluba. Uz izbornika, momčad je pretrpana reprezentativkama: deset hrvatskih, uz tri austrijske i jednu crnogorsku. Takva širina kawdra čini Podravku dominantnom, a ravnopravno joj se može suprotstaviti tek Lokomotiva.

U takvom odnosu snaga rukometašice Bjelovara, koje nemaju niti jednu igračicu na Obrvanovu popisu reprezentativki, pokazale su se dostojnim protivnicama. Poraz s osam golova razlike solidan je rezultat, posebice ako se uzme u obzir da su nastupile bez četiri standardne igračice prve postave: Eme Gustić, Lucije Grizelj, A. M. Gavrić i Magdalene Ravenščak.

U pobjedničkoj momčadi najefikasnija je bila Matea Pletikosić sa šest golova, dok su Andrea Šimara i Katja Vuković po pet puta zatresle mrežu Bjelovara. Unatoč porazu, briljirala je Terezija Ćurić, koja je čak 13 puta zatresla mrežu dojučerašnjeg kluba. Ćurić je ljetos prešla iz Podravke u Bjelovar i, sudeći po njenim ovosezonskim igrama, a ne samo po ovoj utakmici, to se pokazalo kao veliki promašaj koprivničkog stožera. Uz Ćurić, standardno je dobra bila Mina Petrović s pet golova, a Lucija Cvitanović dodala je četiri.

Bjelovar - Podravka 29-37 (10-20)

Koprivnica, 28. 10. 2025., SD Josip Samaržija Bepo
Suci: Kereta i Noglić

BJELOVAR: Pokopac, Krstić, Bajan, T. Ćurić 13 (3), Đurin, M. Ćurić 1, Oremović 3, Mrđen 2, Cvitanović 4 (1), A. Krstić, M. Gavrić 1, M. Petrović 5, R. Petrović.
Trener: Goran Mrđen

PODRAVKA: Tucaković, Tetec, Bešen, Vuković 5, K. Pandža 3, Đolonga 1, Birtić 1, Pletikosić 6 (1), Dramac 2, Jurlina 1, Babara 4, Vuljak, Debelić, Barišić 3 (1), Šimara 5, A. Pandža 2, Mamić 3.
Trener: Ivica Obrvan

