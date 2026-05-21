OČEKIVANO FINALE

Podravka protiv Lokomotive u velikom finalu hrvatskog Kupa

Piše HINA,
Poreč: Bjelovar i Podravka u polufinalu Kupa Hrvatske | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Lokomotiva i Podravka u finalu Hrvatskog kupa! Zagrebačka ekipa pobijedila Sinj, dok je Podravka deklasirala Bjelovar. Finale koje svi čekaju

Očekivano će u subotnjem finalu Hrvatskog kupa za rukometašice u Poreču igrati Lokomotiva i Podravka, zagrebačka ekipa je u polufinalnom dvoboju bila bolja od Sinja s 39-28 (19-15).

Ranije je Podravka daleko uvjerljivije nadigrala Bjelovar s 50-21 (28-12). Podravka je čak 27 puta kroz svoju povijest osvajala Hrvatski kup, kao što je slavila i prošle godine u završnici u Poreču. Preostalih šest trofeja Kupa osvojila je zagrebačka Lokomotiva. S 11 pogodaka je Katja Vuković predvodila ekipu iz Koprivnice, dok su po šest pogodaka za Podravku postigle Andrea Šimara i Hannah Vuljak. Kod Bjelovara je najbolja bila Lucija Cvitanović sa sedam pogodaka, dok je pet dodala Ivona Mrđen.

Poreč: Bjelovar i Podravka u polufinalu Kupa Hrvatske | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Maša Kuzmanović je s devet pogodaka bila najistaknutija kod Lokomotive. Šest golova je dodala Mia Tupek, a pet Lara Burić. U sinjskoj ekipi sedam golova je dala Ivana Pletikosić, a šest Karmen Paštar. S 11 pogodaka je Katja Vuković predvodila ekipu iz Koprivnice, dok su po šest pogodaka za Podravku postigle Andrea Šimara i Hannah Vuljak. Kod Bjelovara je najbolja bila Lucija Cvitanović sa sedam golova.

U petak će rukometaši igrati polufinalne dvoboje Kupa, a sastaju se Zagreb - Ribola Kaštela od 17 sati te Gorica - Nexe od 19.30 sati.

