Podravka slavila u Bjelovaru

Rukometašice Podravka Vegete su u 3 kolu 1.HRL za žene na gostovanju u petak u Bjelovaru pobijedile domaće rukometašice 25-29. I sam rezultat govori da gošće nisu lako došle do nova dva boda. Podravka je nakon par minuta povele s 4-1. Tri zgoditka prednosti su bili rezultat pretjeranog respekta domaćih igračica koje su u 8. minuti došle do zaostatka od jednog zgoditka. No, ubrzo su gošće otišle na tri razlike, koju su zadržali do odmora. U nastavku ista igra i isto rezultatsko rastojanje. U pobjedničkoj momčadi odskakala je Katarina Pandža posebice u prvih 20 minuta kad je iz njezine desnice "sijevalo" kao iz topa. Pokazalo se da je ovogodišnje veliko pojačanje. Uz nju sjajnu partiju pružila je brzonoga Šimara koja je sa sedam golova bila drugi strijelac u ekipi. Kod domaćih rukometašice koje su sjajnom igrom iznenadile sve, a može se reći i sebe, prvo ime bila je Mikulić koja je pet puta poslala loptu iza leđa vratarskog para Bešen - Tucaković. Pred trenerom Ivicom Obrvanom su tri dana u kojima treba ispraviti neke nedostatke u igri, a prvenstveno u obrani jer im u nedjelju dolazi u goste Lokomotiva. Aktualni prvak države.

BJELOVAR – PODRAVKA VEGETA 25-29 (14-17)

BJELOVAR: Turkalj, Sofić; Turk 1, Smiljanec, Jelenović 2, Oremović 2, Paštar, Mikulić 5, Krizmanić 2, M. Gavrić 1, Pokopac, Gašparović 3, Vukojević 7(5), Petrović, A. M. Gavrić 2, Ravenšćak.

TRENER: Dario Obran.

PODRAVKA VEGETA: Tucaković, Galinec, Bešen; Zadravec 4, Vuković, K. Pandža 10(6), Popović, Mrđen, L. Kalaus 3, D. Kalaus Žulj 1, Šenvald 1, Vuljak, Barišić 2(1), Šimara 7, A. Pandža 1, Mamić.

TRENER: Ivica Obrvan.

(Ž. Rukavina)