Podravske štuke na gostovanju: Dinamo ih počastio ulaznicama

Imate li mu*a doći na Maksimir, glasio je jedan od komentara na Instagramu nakon što su Podravske štuke, najmlađa navijačka skupina u Hrvatskoj (i po datumu osnutka, a pogotovo po prosjeku godina), dobile simpatije navijajući na utakmicama Slaven Belupa u Koprivnici.

"Imamo, ali nas nema tko voziti", šaljivo su mu odgovorili.

E pa taj je problem riješen jer im je prijevoz osigurao klub, a ulaznice Dinamo. Osim toga, na Maksimiru će ih čekati i sendviči i kabanice, a bit će smješteni na zapadu dolje.

Trebalo bi ih biti za jedan autobus, 53 je momaka u pitanju. Radi se o limačima "farmaceuta" od 10, 11 i 12 godina.

Dinamo i Slaven Belupo igraju u subotu od 19.10. Ulaznice za sjevernu tribinu stoje 5 eura (37,67 kuna), za zapad gore 7 eura (52,74 kune), a za zapad dolje 10 eura (75,35 kuna).

Prodaja ulaznica počinje u petak

Ulaznice se prodaju u petak od 11 do 19 sati na Ticket pointu i u subotu od 11 do 19.55, kao i putem interneta. Djeca do 12 godina imaju besplatan ulaz za sjever gore (uz preuzimanje isključivo na Ticket pointu).

Dakle, Dinamo se za ovu prigodu odrekao oko 530 eura u korist Podravskih štuka. Lijepa gesta.

