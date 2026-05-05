GOLGETER NK RASINJA PLUS+
Podravski Ibra: Prezimenjak Zlatan moj je idol, a hat-trick zabio sam u četiri minute...
Ivan Ibrahimović prošlog vikenda zabio je tri komada u rekordnom roku. Suigrač u napadu mu je Leonard Vrančić, također specijalist za hat-trickove. 'Prošle sezone zabio sam 44 gola', kaže Vrančić
Ibra, Ibra!, čulo se na početku nogometne utakmice iz grla stotinjak najvjernijih Ibrahimovićevih navijača koji su se u nedjeljno poslijepodne okupili na igralištu Mladosti u naselju Carevdar, smještenom na pola puta između Koprivnice i Križevaca.
