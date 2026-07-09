Pogačar bez milosti: Uništio je konkurenciju i uzeo žutu majicu

Svojom drugom ovogodišnjom etapnom pobjedom, a 23. na Tour de Franceu, najbolji biciklist svijeta Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) ponovno je preuzeo žutu majicu vodećeg u ukupnom redoslijedu, ostavivši najveće konkurente na više od dvije i pol minute iza sebe u pirinejskim planinskim prijevojima.

- Ova pobjeda je među pet najboljih u mojoj karijeri. Iznimna je i zasigurno jedna od najslađih. Več ujutro kad sam se probudio i vidio uzbuđenje u ekipi, znao sam da će ovo biti dobar dan za nas -izjavio je nakon pobjede Pogačar.

Njegovom je neplaniranom povratku u "žuto" kumovao je i pad vodećeg u ukupnom redoslijedu Norvežanina Torsteina Traeena (Uno X-Mobility) na vrlo zahtjevnom spustu nakon najtežeg uspona na vrh Tourmalet (17,2 km, 7,3 posto prosječan nagib), koji se dogodio 21 km prije cilja, kad je u jednom zavoju naletio na momčadskog kolegu i završio na asfaltu.

Foto: PAPON BERNARD

- Bilo bi mi draže da je Traeen zadržao žutu majicu, ali čuo sam da je dosta teško pao na spustu s Tourmaleta koji je doista opasan, ako promašiš zavoj. Nadam se da će se oporaviti i da će moći nastaviti utrku - priznao je Pogačar nakon pobjede po koju je krenuo oko 4,5 km prije vrha uspona na Tourmalet uz pomoć Meksikanca Isaaca del Tora, ali je i on ubrzo prestao pratiti tempo svog vođe.

Nije ga mogao pratiti ni dvostruki pobjednik Toura Danac Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike) pa je već na vrhu Tourmaleta zaostajao za pola minute, a ta se prednost sjajnog Slovenca do kraja utrke povećala na dvije minute i 38 sekundi.

Nakon Danca je do cilja stigla i skupina u kojoj su bili ostali "lovci" na Pogačara, koji su za pobjednikom zaostali gotovo tri minuta (2:57). Treći je bio Del Toro, a onda su redom ciljem prolazili Remco Evenepoel (Red Bull - BORA-hansgrohe), Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), Florian Lipowitz (Red Bull - BORA-hansgrohe) i Juan Ayuso (Lidl-Trek).

Foto: DARIO BELINGHERI

Nesretni Torstein Traeen je nakupio čak 29:55 minuta zaostatka i pao na 28. mjesto ukupnog redoslijeda.

Pogačarova prednost pred drugoplasiranim Vingegaardom je 2:42 minute, a potom slijede Del Toro (3:27), Evenepoel (3:30), Ayuso (3:34) i Seixas (3:55).

Pred biciklistima su sada dvije ravničarske etape u kojima bi do izražaja trebali doći specijalisti za sprint, a u nedjelju je na rasporedu još jedna brdovita etapa prije prvog dana odmora.