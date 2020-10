Pogledajte akciju hajdukovaca i dinamovaca, Gavrin gol Liviju te prvijenac Pašalića za 'vatrene'

Domagoj Bradarić (20) odlično je iskoristio priliku koju mu je dao Zlatko Dalić i asistirao Josipu Brekalu nakon akcije na osovini 'Hajduk-Dinamo', a 'modri' Mario Gavranović je odlično matirao klupskog kolegu

<p><strong>Pašalić</strong> za <strong>Petkovića</strong>, Bruno za Marija, Pašalić za <strong>Bradarića</strong>, Domagoj za Josipa i - to je gol <strong>Brekala</strong>! Kakva je to bila akcija hrvatskih nogometaša, redom bivših nogometaša <strong>Hajduka </strong>ili <strong>Dinama</strong>, odnosno sadašnjeg napadača 'modrih' koji je sudjelovao u začetku akcije. Bio je to gol za 1-1 nakon što je još jedno poznato lice s travnjaka HNL-a zabilo za vodstvo - <strong>Švicarske</strong>.</p><p>Poveli su domaći u 31. minuti kad je <strong>Mario</strong> <strong>Gavranović </strong>zatresao mrežu klupskog suigrača, <strong>Dominika Livakovića</strong>. Odlično je ubacio loptu Arsenalov veznjak i kapetan Švicaraca <strong>Granit</strong> <strong>Xhaka</strong>, a napadač Dinama je odličnom reakcijom glavom matirao nemoćnog golmana 'vatrenih'. Pobjegao je svom čuvaru <strong>Ćaleti</strong>-<strong>Caru </strong>i zabio za vodstvo koje nije dugo trajalo.</p><p>Kao što je spomenuto, Brekalo je izjednačio prije poluvremena, a naši su reprezentativci poveli u drugom poluvremenu. Svoj je prvijenac u dresu Hrvatske zabio i <strong>Mario Pašalić</strong> nakon što ga je odlično uposlio <strong>Ante</strong> <strong>Budimir</strong>, a igrač Atalante poslao je loptu u mrežu nakon što je uklizao ispred stopera Švicarske te <strong>Marka Roga</strong> koji bi sigurno pospremio loptu u gol.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://gol.dnevnik.hr/clanak/hrvatska-reprezentacija/pogledajte-golove-s-utakmice-svicarska-hrvatska-u-st-gallenu---623249.html" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Hrvatska je pobijedila 2-1.</p>