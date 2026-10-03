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STATISTIKA JE NEUMOLJIVA

POGLEDAJTE BROJKE Najlošija utakmica Gvardiolove karijere

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 7 min
POGLEDAJTE BROJKE Najlošija utakmica Gvardiolove karijere
Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Potop na Rujevici! Englezi pregazili Hrvatsku 7-0, a Gvardiol upisao najgoru utakmicu karijere dok je Livaković jedini kratko držao nadu

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Katastrofalnu utakmicu odradila je hrvatska nogometna reprezentacija protiv Engleske na Rujevici u povijesnom potopu 7-0 i teško je naći neku svijetlu točku osim, bizarno, Dominika Livakovića, koji je u ranoj fazi obranio tri izrazite šanse Anthonyja Gordona i pokušao dati "vatrenima" nadu da se nekako iščupaju. Ali onda je krenulo bombardiranje, puštanje samog protivnika na petercu, čak i dodavanje protivniku, što je učinio Josip Stanišić.

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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nakon njega (ocjena 4,8), najlošiju je utakmicu prema statističkim podacima Sofascorea u hrvatskoj reprezentaciji imao Joško Gvardiol (24), čovjek od kojega navijači s pravom očekuju jako puno jer se radi o jednom od najskupljih braniča na svijetu. Koji će ovu utakmicu, baš kao i onu protiv Španjolske, htjeti što prije zaboraviti.

Statistika Joška Gvardiola

Foto: Sofascore za 24sata

Uvid u podatke hrvatske IT platforme govori da se radi o najlošijoj utakmici u njegovoj karijeri prema ocjeni 5,0. Iako je imao 40/43 točnih dodavanja i otklonio pet puta opasnost pred golom, skrivio je jedan gol, nije oduzeo nijednu loptu, osvojio je samo jedan od dva duela, kao i jedan od dva u zraku. Do ove subote statistički najlošija Joškova utakmica bila je ona u porazu Leipziga od Manchester Cityja, također 7-0, kad je dobio ocjenu 5,5. 

Čitatelji 24sata najlošiju su prosječnu ocjenu među hrvatskim reprezentativcima, u trenutku objave ovoga članka, dali upravo Gvardiolu, svega 1,2 od 5. Najbolju, pak, Livakoviću (2,4).

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