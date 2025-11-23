Pogledajte brojke 'vatrenih': Modrić slavio u prvom derbiju della Madonnina, Sučić prijetio

U 245. izdanju jednog od najvećih nogometnih derbija na svijetu, popularnom derbiju "della Madonnina", Milan je na San Siru svladao gradskog rivala Inter 1-0. Bila je to večer puna tenzija, taktičkog nadmudrivanja Massimiliana Allegrija i Cristiana Chivua, ali i večer u kojoj su važne uloge imali hrvatski nogometaši. Luka Modrić dirigirao je veznim redom "rossonera", dok je mladi Petar Sučić dobio povjerenje u startnoj postavi "nerazzurra".

Junak susreta bio je Christian Pulišić koji je zabio jedini gol na utakmici, no epitet igrača utakmice zaslužuje i fantastični golman Milana Mike Maignan koji je obranama, uključujući i obranjeni penal, izludio napadače Intera.

Foto: Daniele Mascolo

Modrićev debi u milanskom derbiju

Za hrvatske ljubitelje nogometa posebna pažnja bila je usmjerena prema veznom redu. Luka Modrić, koji je u srpnju stigao u Milan kao slobodan igrač iz Real Madrida, prvi put nastupio je u derbiju "della Madonnina". Iskusni veznjak odigrao je taktički zrelu utakmicu, smirujući tempo kad je to bilo potrebno i distribuirajući lopte prema naprijed. Talijanski mediji ističu njegovu važnost za mentalitet momčadi. Legendarni Andrij Ševčenko uoči utakmice nije štedio riječi hvale za hrvatskog kapetana.

- Modrić me impresionira, on čini veliku razliku za ovu momčad Milana iskustvom i mirnoćom - rekao je Ševa za La Repubblicu.

Modrić je sudjelovao u defenzivnim zadacima, a u jednom trenutku drugog poluvremena njegov pritisak na Alessandra Bastonija natjerao je Interovu obranu na pogrešku. Allegrijev povratak na klupu Milana donio je čvršću strukturu, a Modrić se savršeno uklopio u viziju iskusnog trenera koji preferira kontrolu i "cortomuso" pobjede, one s minimalnom razlikom.

Statistika Modrića i Sučića

Foto: Sofascore za 24sata

Sučićeva prilika i statistika

S druge strane, u dresu Intera od prve minute zaigrao je 22-godišnji Petar Sučić. Trener Chivu, suočen s ozljedama Mhitarjana i Zielinskog, dao je povjerenje hrvatskom veznjaku koji je ove sezone već skupio deset nastupa u Serie A.

Sučić nije bio samo promatrač. Već u 15. minuti našao se u dobroj situaciji nakon kornera, ali je njegov udarac otišao preko prečke. Vodio je tešku bitku na sredini terena s fizički moćnim Fofanom i iskusnim Rabiotom. Iako je Inter izgubio bitku na sredini terena u drugom dijelu, Sučićeva energija i trka bili su vidljivi. Do sada je u zabio jedan gol i dvaput asistirao, a minutaža u ovakvom derbiju potvrda je da na njega ozbiljno računaju na Giuseppe Meazzi.

Promjena na vrhu ljestvice

Ova pobjeda donijela je promjene na vrhu ljestvice. Milan je preskočio Inter i sada drži drugo mjesto, puše za vrat vodećoj Romi. "Rossoneri" su pokazali da se znaju braniti i čekati svoju priliku, što je zaštitni znak Allegrijevih momčadi.

- Utakmica je bila komplicirana, Inter je jak. Najvažnije je bilo odigrati dobru utakmicu i uzeti bodove. Derbi je predivan, radi se za ovakve večeri, adrenalin je lud - rekao je Allegri nakon utakmice.

S druge strane, Inter će žaliti za propuštenim prilikama. Dvaput su pogodili okvir gola i promašili penal, što se u ovakvim utakmicama skupo plaća. Chivu će morati brzo podići momčad jer je utrka za "Scudetto" postala nikad neizvjesnija.