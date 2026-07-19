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VIDEO: LANSIRAO GA

Pogledajte brutalan start Enza Fernandeza za crveni u finalu. I nakon svega se bunio Vinčiću?!

Piše Josip Tolić,
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Pogledajte brutalan start Enza Fernandeza za crveni u finalu. I nakon svega se bunio Vinčiću?!
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Foto: MARK J REBILAS
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Drama u 93. minuti! Enzo Fernandez divljačkim startom srušio Cubarsija, dobio drugi žuti i ostavio Argentinu na cjedilu

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Minuta je 93., utakmica Španjolske i Argentine išla je prema produžecima nakon konstantne dominacije "furije", terenske i statističke (udarci 15-0!), a onda potez koji je probudio strasti na obje strane. Enzo Fernandez na centru je nepromišljeno i nepotrebno uletio pod noge Pauu Cubarsiju i lansirao ga dva metra u zrak.

Video pogledajte OVDJE.

Ranije je imao žuti karton, a sudac Slavko Vinčić pokazao mu je drugi žuti i tako je veznjak Chelseaja ostavio "gauče" na cjedilu. Cubarsiju su pružali pomoć, a uslijedile u nevjerojatne scene u kojoj su se Argentinci iščuđavali tom odlukom i tražili reviziju na monitoru, Messi se smijao. Da je otišao to Vinčić pogledati, vjerojatno bi promijenio odluku i pokazao mu izravan crveni karton.

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Lee Smith
FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: MARK J REBILAS
FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Dylan Martinez
FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: JAMES LANG
FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Lee Smith

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