Pogledajte brutalan start Enza Fernandeza za crveni u finalu. I nakon svega se bunio Vinčiću?!

Minuta je 93., utakmica Španjolske i Argentine išla je prema produžecima nakon konstantne dominacije "furije", terenske i statističke (udarci 15-0!), a onda potez koji je probudio strasti na obje strane. Enzo Fernandez na centru je nepromišljeno i nepotrebno uletio pod noge Pauu Cubarsiju i lansirao ga dva metra u zrak.

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Ranije je imao žuti karton, a sudac Slavko Vinčić pokazao mu je drugi žuti i tako je veznjak Chelseaja ostavio "gauče" na cjedilu. Cubarsiju su pružali pomoć, a uslijedile u nevjerojatne scene u kojoj su se Argentinci iščuđavali tom odlukom i tražili reviziju na monitoru, Messi se smijao. Da je otišao to Vinčić pogledati, vjerojatno bi promijenio odluku i pokazao mu izravan crveni karton.

Foto: Lee Smith

Foto: MARK J REBILAS

Foto: Dylan Martinez

Foto: JAMES LANG