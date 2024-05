VIDEO Dinamo i Olmissum u krcatoj Ciboni za titulu: 'Kad nas svi otpišu, mi izvučemo inat...'

Futsal Dinamo slavio je u ruletu penala u Omišu i izjednačio finalnu seriju protiv Olmissuma na 2-2. Majstorica se igra u petak u Zagrebu, pred vjerojatno krcatim tribinama Cibonine dvorane, a akteri redom tvrde kako su šanse za konačnu pobjedu podjednake. Prvi golman zagrebačke momčadi Ante Piplica bio je jedan od junaka velike pobjede.

- Kad sagledam cijelu utakmicu, nisam najbolje reagirao kod drugog i trećeg gola Omišana, ali pokazali smo karakter, pokazali smo da možemo parirati vrhunskom domaćinu koji je ušao u utakmicu "all in". Pokazali su da su vrhunska momčad. Utakmica je bila napeta, išla je u oba smjera, bilo je i dosta prigoda tako da su gledatelji mogli uživati, a bila je i uzbudljiva, otišla je u produžetke, na koncu i u penale gdje smo mi na koncu slavili. Ovdje bi uz mene trebao stajati i golman Olmissuma Vinko Rozga, koji je cijelu ovu finalnu seriju branio na vrhunskoj razini - kazao je Piplica i dodao:

- U petak će se sve znati, očekujem napetu utakmicu, nivoa i intenziteta kao ova četvrta, jer ni oni ni mi nemamo što kalkulirati. Bit će sigurno prekrasan dekor u dvorani, bit će lijepo igrati na domaćem parketu, ali treba pošteno priznati i da su ove dvije zadnje utakmice igrane u punoj dvorani i da je bio užitak igrati. Prednosti nema, to je 50-50, odlučit će onaj tko uđe hladnije glave i vrućeg srca u utakmicu.

Antonio Sekulić odigrao je zadnju utakmicu u dresu Olmissuma na domaćem parketu, nakon sezone seli u Anderlecht.

- Utakmica dostojna finala, pokazali smo sve najbolje što hrvatski futsal može ponuditi u ovom trenutku. Dojmovi su još neutegnuti i nemam puno riječi, čestitam Dinamu na pobjedi, nije lako doći u goste momčadi koja ima utakmicu za naslov prvaka, ali su bili sretniji i spretniji i pobijedili su. Čestitao bih i svojim suigračima, nemamo što jedan drugome zamjeriti, sada se moramo dobro odmoriti i otvorenog garda krenuti u Zagreb po naslov prvaka - kazao je Sekulić, koji tvrdi kako će pobijediti momčad koja se brže i bolje oporavi i pripremi:

- Bit ćemo oslabljeni, zbog kartona nam nema Kusture i Žilića za tu utakmicu i sigurno je da će biti teško, ali mi smo već pokazali da znamo igrati u takvoj atmosferi i da znamo i pobijediti. Treći put u ovoj sezoni gubimo na penale, ali to je sport, moramo se pomiriti s time da smo izgubili utakmicu i tražiti novu priliku.

Omiš: 4. utakmica finala HMNL između Futsal Dinama i Olmissuma | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Trener Omišana Frane Despotović bio je miran nakon infarktne utakmice.

- Čestitam Dinamu, odnijeti danas pobjedu iz Omiša može samo karakterna momčad. Ali velike čestitke moram uputiti i mojim igračima, nemam im što zamjeriti, dali smo sve od sebe, suprotstavili se koliko smo mogli. Nismo dobro izvodili šesterce i to nas je koštalo poraza. Mislim da je utakmicu prelomilo to što se Dinamo brzo vratio iz rezultatskog deficita - kazao je Despotović, koji je tijekom utakmice imao dosta prigovora na kriterij dosuđivanja prekršaja. No nakon utakmice nije želio govoriti na tu temu.

- Neću komentirati suđenje, koncentrirani smo na sljedeću utakmicu u kojoj ćemo biti oslabljeni bez Kusture i Žilića. To je veliki izazov koji stoji pred nama, moramo uvjeriti igrače da mogu, moramo se potruditi pokvariti feštu Dinama.

Omiš: 4. utakmica finala HMNL između Futsal Dinama i Olmissuma | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Njegov kolega Matija Đulvat upozorio je na jedna doista zanimljiv podatak:

- Ovo je najbolja utakmica koju smo odigrali s Omišanima i još ih nismo dobili u regularnom dijelu utakmice. Omiš je sjajna momčad, stavili su nas u velike probleme, i ako će ih netko sada otpisivati zbog toga što se igra u Zagrebu, onda jako griješi. Dobili su oni nas u Zagrebu, mi njih u Omišu, čeka nas sjajna utakmica u kojoj će gledatelji sigurno uživati. Mi često igramo ovakve utakmice, ne predajemo se do zadnje sekunde, i kad nas otpišu mi izvučemo inat koji nas krasi. Moram skinuti kapu i nakloniti se mojim igračima, jednostavno, oni su prvaci i to su danas pokazali, triput su dobivali utakmicu i na koncu su je dobili.

Iako je promašio dva penala, Luka Perić je po Đulvatu bio najbolji pojedinac četvrte utakmice.

- Neka ih promaši i pet, on je za nas jako bitan. Ovo je njegova najbolja utakmica sezone zato što je vukao momčad, obrambeno i napadački bio je najbolji. Ali sada treba sve zaboraviti, Olmissum će doći napaljen, jak, doći će po pobjedu u Zagreb. Već su nas pobijedili i sigurno će pokušati opet, ne igra se utakmica za prvenstvo svaki dan - kazao je Đulvat koji je spremno prihvatio ulogu favorita:

- Dinamo je favorit zbog toga što smo prvaci. Mi smo u seriju ušli kao favoriti, to smo bili i kad smo izgubili u Zagrebu 2-0, i kad smo izgubili u Omišu 6-0, favoriti smo i dalje. Nikad se nismo skrivali, bez obzira na to protiv koga igramo mi se nećemo skrivati i uvijek ćemo uzeti ulogu favorita.

Omiš: 4. utakmica finala HMNL između Futsal Dinama i Olmissuma | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL