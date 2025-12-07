Obavijesti

DOVOLJNO BLIZU?

Pogledajte gdje je Kolarić kod poništenog gola Dinama koji je kasnije gledao na VAR ekranu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/MaxSport

Iako je Kolarić stajao vrlo blizu situaciji, gol je odlučio poništiti tek nakon provjere na VAR monitoru. Situacija se odvila prilično brzo, a snimka koju je VAR soba omogućila sucu snimana je iz velike udaljenosti od situacije

Puno se priča o sudačkim odlukama na utakmici Dinama i Hajduka, a u centru pozornosti su dvije odluke Patrika Kolarića. U 24. minuti Dinamo je zabio gol (Beljo), a glavni sudac utakmice je nakon pregleda snimke na VAR monitoru odlučio poništiti gol. 

Iako je Kolarić stajao vrlo blizu situaciji, gol je odlučio poništiti tek nakon provjere na VAR monitoru. Situacija se odvila prilično brzo, a snimka koju je VAR soba omogućila sucu snimana je iz velike udaljenosti od situacije. 

Bilo kako bilo, Dinamo je ostao vodeća momčad hrvatskog prvenstva sa 32 boda, jednim više od drugoplasiranog Hajduka. 

