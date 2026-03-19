Pogledajte gol 'vatrenog' sa 60 metara za pobjedu Fiorentine!

U četvrtfinale Konferencijske lige se plasirala Fiorentina, koja je baš kao i u prvoj utakmici odigranoj u Firenci, do pobjede 2-1 protiv poljskog Rakowa došla preokretom. Karol Struski je u 46. minuti izjednačio ukupan rezultat na 2-2, ali je Fiorentina ponovno došla do prednosti golom Chera Ndoura u 68. minuti, a postigao je uz pomoć braniča Rakowa od kojeg se lopta odbila promijenila smjer i prevarila vratara Zycha.

Domaći vratar je 'kumovao' i pobjedničkom pogotku gostiju. Naime, u sedmoj minuti dodatka je došao u suparnički kazneni prostor na udarac iz kuta. No, lopta je došla do hrvatskog reprezentativca Marina Pongračića, koji je povukao protunapad i sa svoje polovice pogodio nebranjenu mrežu za konačnih 2-1, a u igru je ušao u 88. minuti da bi pojačao obranu Fiorentine.

Domaća momčad je ostala oslabljena već u 17. minuti, kad je zbog ozljede igru morao napustiti Fran Tudor. Od preostale dvojice hrvatskih igrača u Rakowu zaigrao je i Marko Bulat koji je ušao u 79. minuti. Fiorentina će u četvrtfinalu 9. i 16. travnja igrati protiv Crystal Palacea koji je izbacio AEK Larnacu.