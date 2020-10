Pogledajte golčinu koja je Srbe dovela nadomak spektakla na Euru i utakmice protiv Hrvatske

Sergej Milinković-Savić ušao je u 80. minuti, već u 81. zabio za vodstvo Srbije u Norveškoj, a u produžetku i za pobjedu i plasman u finale play-offa za Euro. "To je bio dio taktike", nasmijao se izbornik

<p>Sjedio je na klupi do 80. minute, a onda ga je izbornik <strong>Ljubiša Tumbaković</strong> uveo u igru i napravio potez utakmice. <strong>Sergej Milinković-Savić</strong> (25) odmah je pokazao zašto vrijedi 65 milijuna eura, dvama golovima srušio je Norvežane <strong>Erlinga Haalanda</strong> (2-1) i odveo Srbiju u finale play-offa za Euro.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska se sprema za Švedsku</strong></p><p>Protivnik će im 12. studenog na Marakani biti <strong>Škotska</strong>, koja je na penale izbacila Izrael u Glasgowu 5-3 (0-0 nakon 120 minuta). Pobjednik toga meča ići će na Hrvatsku u skupini D Eura i igrati meč trećeg kola grupne faze na Hampden Parku u Glasgowu 22. lipnja iduće godine.</p><p>- Normalno da sam želio pucati jer sam bio u dobroj prilici. Mislim da bi svaki igrač u mojoj poziciji napravio isto. Naravno, htio sam zabiti. Izbornikova je taktika bila da krenem s klupe i poslije uđem, ispostavilo se da je pogođena i vraćamo se u Srbiju sretni i zadovoljni - rekao je veznjak Lazija.</p><p>Nakon što je s peterca pogodio za vodstvo Srbije u 81. minuti u Oslu, a <strong>Mathias Normann</strong> sedam minuta poslije izjednačio lijepim udarcem s ruba šesnaesterca, SMS je stupio na scenu golom koji će se još dugo vrtjeti po društvenim mrežama.</p><p>Milinković-Savić je s crte peterca dosta iskosa potkopao loptu iako je norveški golman Rune Jarstein bio praktički na liniji. Pravi šmekerski gol razveselio je Srbe i pokazao se pobjedonosnim.</p><p>- Možda bi bilo bolje da smo to riješili u 90 minuta, ali i ovako je slatko. Za ovo smo se pripremali sedam mjeseci. A uvođenje Milinković-Savića bilo je dio taktike - rekao je srpski izbornik Tumbaković, koji je na klupi od prošle godine.</p><p>- Izginuli smo svih 120 minuta, zaslužili smo ovo. Presudila je želja i volja za pobjedom i Sergejeva magija - kazao je <strong>Aleksandar Mitrović</strong>, napadač Fulhama.</p><p>- Kao posljednjeg člana skupine ne bih volio Srbiju zbog uvijek istih tenzija koje se pojavljuju u tom susretu, a i to je kvalitetna reprezentacija, a ne bih volio ni Škotsku jer bi igrali kao gosti - rekao je izbornik Hrvatske <strong>Zlatko Dalić</strong> nakon prošlogodišnjeg ždrijeba.</p><p>Ali jedna od te dvije reprezentacije ipak će nam biti protivnik.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Sjajan gol Sergeja Milinković-Savića možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GLptZAsXuOY" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p>