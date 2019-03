Pogledajte izraz igrača kojemu je Krama 'uzeo' gol i hat-trick

Andrej Kramarić u petak se upisao u povijest Bundeslige, ali i svojim potezom 'zeznuo' suigrača Ishaka Belfodila koji je mogao do hat-tricka.

Naš napadač je ponovno odigrao dobru utakmicu, asistirao Belfodilu za prvi gol, a onda se u 79. minuti i njegovo ime pojavilo na semaforu. Belfodil, koji je do te 79. minute bio dvostruki strijelac je već vidio svoju loptu u praznoj mreži, ali se na gol-crti ukazao Kramarić. On je želio biti siguran da se neće dogoditi nikakvo nepredviđeno iznenađenje pa je sa same crte gurnuo loptu u mrežu.

Foto: screenshot/

Neki njemački mediji Krami 'zamjeraju' način na koji je zabio, jer je lopta išla u gol, a oko njega nije bilo nikoga tko ju je mogao izbiti. Piše se i da je Belfodil bio u šoku jer on nije strijelac, a po društvenim mrežama dijeli fotografija zbunjenog Alžirca u trenutku kada je shvatio da je ostao bez hat-tricka. Međutim, brzo nakon gola je i Belfodil slavio sa Kramom, pa sumnjamo da mu je išta zamjerio...

Foto: Screenshot/Eurosport

A bio je sigurno i sretan zbog Andreja koji je tim golom postao najbolji strijelac (47) u Bundesligi u povijesti Hoffenheima, a to je postignuće pridodao svojoj impresivnoj statistici jer je već sada s pet golova i najbolji strijelac kluba u povijesti u Ligi prvaka.