Belinho, brazilski nogometni dragulj, napustio Dinamo i potpisao za Kustošiju! Već briljira u juniorskoj ligi, a klub se hvali njegovim golovima uz poruku: "Ovo je tek početak"
Pogledajte kako bivši Dinamov dragulj dominira u novom klubu
Daroviti brazilski nogometaš Rafael Gomes Cirino poznatiji kao Belinho (17) sredinom siječnja napustio je Dinamo i potpisao za Kustošiju, klub u kojem jaki utjecaj ima poznati nogometni menadžer Andy Bara.
- Belinho je htio igrati jaču ligu. U Kustošiji će je igrati. Trenutačno je priključen seniorskoj momčadi, ali Kustošijini juniori nastupaju u Prvoj HNL, pa će u najgorem slučaju igrati sve utakmice za juniore. To će mu sigurno pomoći u razvoju - objasnio je Bara za Sportnews.
Iako traži priliku u seniorskom nogometu, Belinho je, prema podacima HNS-a, zasad odigrao tri utakmice za juniorski izrast, 90 minuta protiv Osijeka u porazu 2-1, 82 u pobjedi nad Goricom u Kupu i 80 minuta protiv Rudeša u prvenstvu, gdje je zabio oba gola. Iz kluba su se pohvalili videokompilacijom njegovih majstorija i poručili: "Ovo je tek početak".
