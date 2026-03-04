Pogledajte kako bivši Dinamov dragulj dominira u novom klubu

Daroviti brazilski nogometaš Rafael Gomes Cirino poznatiji kao Belinho (17) sredinom siječnja napustio je Dinamo i potpisao za Kustošiju, klub u kojem jaki utjecaj ima poznati nogometni menadžer Andy Bara.

- Belinho je htio igrati jaču ligu. U Kustošiji će je igrati. Trenutačno je priključen seniorskoj momčadi, ali Kustošijini juniori nastupaju u Prvoj HNL, pa će u najgorem slučaju igrati sve utakmice za juniore. To će mu sigurno pomoći u razvoju - objasnio je Bara za Sportnews.

Iako traži priliku u seniorskom nogometu, Belinho je, prema podacima HNS-a, zasad odigrao tri utakmice za juniorski izrast, 90 minuta protiv Osijeka u porazu 2-1, 82 u pobjedi nad Goricom u Kupu i 80 minuta protiv Rudeša u prvenstvu, gdje je zabio oba gola. Iz kluba su se pohvalili videokompilacijom njegovih majstorija i poručili: "Ovo je tek početak".