Pogledajte kako izgleda Dina Levačić nakon 17 sati u oceanu

Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić (29) ponovno je pomaknula granice ljudske izdržljivosti i upisala svoje ime u povijesne knjige. Nevjerojatna Solinjanka postala je prva osoba u povijesti koja je uspjela oplivati Svetu Helenu, zabačeni britanski otok u južnom Atlantiku poznat kao jedno od najizoliranijih naseljenih mjesta na Zemlji. Za pothvat života trebalo joj je 17 sati, 13 minuta i 28 sekundi neprestane borbe s oceanom.

Pokretanje videa... 01:07 Daljinska plivačica Dina Levačić uspješno je otplivala oko otoka Sveta Helena | Video: Željana Levačić

Dina je u ledeni ocean uskočila minutu iza ponoći 26. veljače po lokalnom vremenu. Ispred nje je bila ruta duga otprilike 48 kilometara, a start i cilj bili su kod pristaništa Landing Steps u Jamestownu. Od samog početka bilo je jasno da je ovo jedan od najtežih izazova njezine karijere, u kojoj je, podsjetimo, svladala "Oceans Seven" i zaslužila mjesto u Kući slavnih maratonskog plivanja.

Plivanje po mrklom mraku, nepredvidive i snažne morske struje te visoki valovi koji su je pratili tijekom cijelog puta iscrpljivali su je do krajnjih granica. U jednom trenutku, dok je plivala uz obalu Sandy Baya, činilo joj se da se orijentiri na kopnu ne pomiču, što je stvorilo mučnu iluziju da ne napreduje unatoč golemom naporu. Bio je to brutalan test ne samo fizičke, već i mentalne snage. Sama je nakon ulaska u cilj, gdje ju je dočekala oduševljena gomila, priznala koliko je bilo teško.

- Ruta je bila duga oko 48 kilometara i trebalo mi je 17 sati i 13 minuta. Postala sam prva osoba na svijetu koja je ovo uspjela. Bilo je stvarno mentalno i fizički teško. Znala sam da će biti teško, ali bilo je teže od očekivanog. Valovi cijelim putem, struje i noćno plivanje, ali na kraju sam uspjela, izjavila je iscrpljena, ali ponosna Dina.

Tijekom cijelog ultramaratona, u kojem je napravila nevjerojatnih 60.600 zaveslaja, odmarala je ukupno tek nešto više od 24 minute. Kratke pauze od 20 do 30 sekundi uzimala je otprilike svakih 20 minuta za prijeko potrebnu hranu i tekućinu.

Iako je naglasila hitnu potrebu za odmorom i oporavkom, ova čudesna sportašica već gleda prema novim izazovima. Nakon kratkog predaha, put je vodi u Boliviju, gdje je čeka plivanje u jezeru Titicaca na nadmorskoj visini od 3.812 metara. Bit će to potpuno novi test za njezino tijelo, koje će se morati prilagoditi hladnoj vodi i razrijeđenom zraku s niskom razinom kisika.