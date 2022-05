Pogledajte kako izgleda zatvor u kojem će robijati Boris Becker: Nasilje, maltretiranje i - štakori

To je jedan od najzloglasnijih zatvora u državi. Prvo što vas zadesi je onaj prodoran zvuk. Dernjava, udaranje, lajanje, prijetnje, smijeh, svađa, plač... Kao da je netko skinuo sve moguće zvučne efekte i sve ih pušta odjednom. A ulaz izgleda kao nakon posljednje renovacije. Koja je bila 1895. kad je Oscar Wilde bio tamo zbog homoseksualnosti, prisjetio se bivši zatvorenik Chris Atkins za Daily Mail.

Nakon što je Boris Becker (54) osuđen na dvije i pol godine zatvora, a sutkinja Deborah Taylor odlučila je da će odslužiti polovicu i to u Wandsworthu. Prenapučeni je to zatvor u kojemu se nalazi 1300 zatvorenika, a star je 170 godina. Kako je otkrio jedan od glavnih ljudi Charlie Taylor, zatvorenici su unutra u ogromnoj dosadi jer oko 22 sata provode zatvoreni u ćelije, a kad ih puste van trepću u sunčevu svjetlost.

Velik je problem i nasilje jer se svakodnevno događaju međusobni napadi između zatvorenika. Stražari su upotrijebili silu 1295 puta 2021. godine, što su otprilike četiri problema dnevno. No, Becker zasad ima svoju ćeliju koja, barem prema nekim fotografijama, i izgleda pristojno.

Krenuli su komentari da bi prema prikazanom praktički trebao biti 'u hotelu' prema ostalima, ali prema pisanju britanskih medija, samo je pitanje vremena kad će ga premjestiti u ćeliju s 'cimerom' gdje će provesti godinu i tri mjeseca.

- Što će raditi cijeli dan? Puše začine i gledaju 'Cash In The Attic' na TV-u. Dan obično započinje u 7.45 za one koji su zaposleni, dok ostali dane provode u ćeliji. Blok za edukaciju nije korišten od ožujka 2020. godine, a treninzi u teretani odgađaju se na tjednoj bazi. Ako će Becker htjeti slušati, možda mu daju veću ćeliju - govori bivši zatvorenik pa objašnjava:

- To je jako nasilan zatvor, ali ako će gledati u pod i neće se miješati u poslove s drogom i dugovima te politiku zatvorskog krila i nije tako opasno. Samo nek im se makne s puta. Sport puno znači za zatvorenike i moguće je da će ga svi tamo gledati kao heroja i tražiti autogram.

Becker je kriv jer je skrivao dva i pol milijuna funti vrijednu imovinu i kredit kako bi izbjegao plaćanje dugova, pišu Britanci. A sad će to vraćati danima u Wandsworthu...

