Ante Delija briljirao u UFC debiju! Nokautirao Marcina Tyburu za dvije minute. Emotivni trenutak za "Hodajuću nevolju" koja se osvetila nakon 10 godina
Pogledajte kako je Delija sredio Poljaka! 'Radio sam 20 godina za ovaj trenutak, ovo je san...'
Ante Delija (35) na briljantan je način otvorio karijeru u UFC-u. Dubrovački teškaš je na priredbi UFC Fight Night 258 pobijedio poljskog veterana Marcina Tyburu (39) u prvoj rundi nakon nešto više od dvije minute i tako dočekao priliku za revanš deset godina nakon bolnog poraza i loma noge u promociji M-1 Global.
- Što mi ovo znači? Debitirao sam, radio sam 20 godina za ovaj trenutak. Ovo je moj san. Da - rekao je Delija u kavezu nakon pobjede poslije koje je briznuo u plač, a publika ga prekinula ovacijama.
Već od prve sekunde hrvatska "Hodajuća nevolja" krenula je agresivno nizom udaraca, a nakon što Tybura, sedmi teškaš svijeta, nije uspio kroz klinč srušiti ga na pod, Delija je krenuo u ofenzivu i nizom udaraca rukama završio borbu. Delija je odmah sjeo i zaplakao, dugo je radio za taj trenutak.
- Hvala Francuzima, hvala prijateljima koji su me došli podržati. Hvala Aspinallu i njegovu timu, hvala treneru (Stipe Drviš, op.a.) i mojoj supruzi - nastavio je Ante.
- Kakav je bio nokaut? Oprostite Francuzi, radio sam s ovom životinjom godinu i pol gotovo svaki dan, trening je urodio plodom. Borio sam se s ovim tipom prije 10 godina i slomio mi je nogu, sad sam mu uzvratio u debiju u UFC-u, presretan sam.
Prva je ovo pobjeda za nekog hrvatskog borca u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji nakon davne 2015. i Mirka Filipovića koji je pobijedio Gabriela Gonzagu u Krakovu. Naravno, ne računajući nastupe hrvatskog Amerikanca, novopečenog hrvatskog državljanina Stipe Miočića. Nakon Mirka na UFC-ovoj priredbi u zagrebačkoj Areni gubili su Igor Pokrajac i Filip Pejić, kao i dvaput Ivan Erslan.
