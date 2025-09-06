Obavijesti

VIDEO: EMOTIVAN ANTE

Pogledajte kako je Delija sredio Poljaka! 'Radio sam 20 godina za ovaj trenutak, ovo je san...'

Zagreb: Borilački spektakl KSW 51, Ante Delija - Oli Thompson | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ante Delija briljirao u UFC debiju! Nokautirao Marcina Tyburu za dvije minute. Emotivni trenutak za "Hodajuću nevolju" koja se osvetila nakon 10 godina

Ante Delija (35) na briljantan je način otvorio karijeru u UFC-u. Dubrovački teškaš je na priredbi UFC Fight Night 258 pobijedio poljskog veterana Marcina Tyburu (39) u prvoj rundi nakon nešto više od dvije minute i tako dočekao priliku za revanš deset godina nakon bolnog poraza i loma noge u promociji M-1 Global.

- Što mi ovo znači? Debitirao sam, radio sam 20 godina za ovaj trenutak. Ovo je moj san. Da - rekao je Delija u kavezu nakon pobjede poslije koje je briznuo u plač, a publika ga prekinula ovacijama.

Već od prve sekunde hrvatska "Hodajuća nevolja" krenula je agresivno nizom udaraca, a nakon što Tybura, sedmi teškaš svijeta, nije uspio kroz klinč srušiti ga na pod, Delija je krenuo u ofenzivu i nizom udaraca rukama završio borbu. Delija je odmah sjeo i zaplakao, dugo je radio za taj trenutak.

- Hvala Francuzima, hvala prijateljima koji su me došli podržati. Hvala Aspinallu i njegovu timu, hvala treneru (Stipe Drviš, op.a.) i mojoj supruzi - nastavio je Ante.

- Kakav je bio nokaut? Oprostite Francuzi, radio sam s ovom životinjom godinu i pol gotovo svaki dan, trening je urodio plodom. Borio sam se s ovim tipom prije 10 godina i slomio mi je nogu, sad sam mu uzvratio u debiju u UFC-u, presretan sam.

Prva je ovo pobjeda za nekog hrvatskog borca u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji nakon davne 2015. i Mirka Filipovića koji je pobijedio Gabriela Gonzagu u Krakovu. Naravno, ne računajući nastupe hrvatskog Amerikanca, novopečenog hrvatskog državljanina Stipe Miočića. Nakon Mirka na UFC-ovoj priredbi u zagrebačkoj Areni gubili su Igor Pokrajac i Filip Pejić, kao i dvaput Ivan Erslan.

