Obavijesti

Galerija

Komentari 4
FOTO/VIDEO: NA PRIPREMAMA

Pogledajte kako kondicijski trener Dinama 'gazi' igrače: 'Nemilosrdan, mučitelj, demon'

Nemilosrdan, tortura, grozan, znalac, doktor, težak, terorist, legenda, dosadan, demon, mučitelj. Tim su riječima dinamovci u videu na društvenim mrežama opisali kondicijskog trenera Ivana Štefanića na pripremama u Čatežu. Posjetili smo trening "modrih" i uvjerili se kako ih "drila" iz prve ruke. Radili su na progresivnom trčanju i iznošenju lopte u malom prostoru
Terme Čatež: GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening
Nogometaši Dinama ulaze u završnicu zimskih priprema u Čatežu na kojima nema mjesta zabušavanju. Vidjelo se to i na treningu otvorenom za medije u utorak. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/48
Nogometaši Dinama ulaze u završnicu zimskih priprema u Čatežu na kojima nema mjesta zabušavanju. Vidjelo se to i na treningu otvorenom za medije u utorak. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026