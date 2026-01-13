Pogledajte kako kondicijski trener Dinama 'gazi' igrače: 'Nemilosrdan, mučitelj, demon'

Nemilosrdan, tortura, grozan, znalac, doktor, težak, terorist, legenda, dosadan, demon, mučitelj. Tim su riječima dinamovci u videu na društvenim mrežama opisali kondicijskog trenera Ivana Štefanića na pripremama u Čatežu. Posjetili smo trening "modrih" i uvjerili se kako ih "drila" iz prve ruke. Radili su na progresivnom trčanju i iznošenju lopte u malom prostoru
Nogometaši Dinama ulaze u završnicu zimskih priprema u Čatežu na kojima nema mjesta zabušavanju. Vidjelo se to i na treningu otvorenom za medije u utorak.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Nogometaši Dinama ulaze u završnicu zimskih priprema u Čatežu na kojima nema mjesta zabušavanju. Vidjelo se to i na treningu otvorenom za medije u utorak. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Nogometaši Dinama ulaze u završnicu zimskih priprema u Čatežu na kojima nema mjesta zabušavanju. Vidjelo se to i na treningu otvorenom za medije u utorak.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Kondicijski trener Ivan Štefanić odrađivao je s igračima kratke dionice sprintova nakon što su njegove metode rada na društvenim mrežama opisali prilično oštro, dakako uz dozu duhovitosti: "Nemilosrdan, tortura, grozan, znalac, doktor, težak, terorist, legenda, dosadan, demon, mučitelj".
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Mario Kovačević nakon nekoliko dana mirovanja zbog bolesti radi s momčadi u mjestu poznatom po termama, a može računati na sve igrače osim lakše ozlijeđenog Mattea Péreza Vinlöfa, koji radi odvojeno.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Robert Mudražija i Luka Stojković i dalje su u kadru "modrih" iako su proteklih dana bili jednom nogom na izlaznim vratima: prvi u Slovanu iz Bratislave, drugi u Al Jaziri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. No Luka je odbio odlazak na Bliski istok.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Po vrlo hladnom i vjetrovitom vremenu Dinamo se priprema za nastavak sezone koji otvara 22. siječnja na Maksimiru protiv FCSB-a u Europskoj ligi.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL