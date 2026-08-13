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Pogledajte kako su hajdukovci probijali Žalgiris. Oduševio je mladi Šutalo, zabio i Ukrajinac

Piše Josip Tolić,
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Pogledajte kako su hajdukovci probijali Žalgiris. Oduševio je mladi Šutalo, zabio i Ukrajinac
Foto: Hajduk Digital TV/screenshot
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HAJDUK - ŽALGIRIS 4-0 Hajduk rutinski slomio Žalgiris i na Poljudu, Šutalo i Melnjak otvorili put, mladi Huram i Bamba nastavili, Šego zaključio priču za veliko slavlje

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Hajduk je rutinski odradio posao protiv Žalgirisa u uzvratu trećeg pretkola Konferencijske lige. Nakon pobjede 5-2 u prvoj utakmici u Litvi, u drugom dijelu uzvrata zabio je (zasad) četiri gola i pobjegao na ogromnih sedam golova prednosti.

Gosti su se držali do 54. minute, a onda je mladi hrvatski reprezentativac Anđelo Šutalo (19) lijepo primijetio ulazak Darija Melnjaka na peterac i krasno mu podvalio loptu, a ovaj iz blizine nekako provukao loptu kraj golmana Žalgirisa.

Nakon što je Marko Livaja izašao iz igre uz ovacije poljudske publike u 68. minuti, pao je i drugi. Odbijenu loptu nakon udarca njegove zamjene Michelea Šege u mrežu je pospremio Ukrajinac Adam Huram (17). Drugi je to gol momka iz Mariupolja u 12. nastupu za seniore.

Šutalo je izašao iz igre u 75., a pet minuta poslije i njegova zamjena Bamba Sanyang je zabio, iz gužve u petercu, za velikih 3-0.

Već u 83., tri minute kasnije, Michele Šego je iz blizine zabio i četvrti.

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