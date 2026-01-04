Pogledajte kako Zlatan govori hrvatski: 'Zbog jednog obećanja nikad nisam dobio Zlatnu loptu'

U ponedjeljak, 5. siječnja od 20 sati na Arenasportu 1, kreće prvi od tri dijela dio emisije "(Ne)uspjeh prvaka" sa Zlatanom Ibrahimovićem, a već iz prvih dostupnih isječaka jasno je da gledatelje čeka direktan, samouvjeren, duhovit i potpuno svoj Zlatan.

Slaven Bilić, proslavljeni hrvatski nogometni reprezentativac i bivši izbornik, iskusni trenerski stručnjak, s njim je razgovarao otvoreno i na hrvatskom jeziku, kojega ovaj Šveđanin bošnjačkih i hrvatskih korijena ne govori često u javnosti. Ibrahimović je kroz više od dva desetljeća na vrhu europskog nogometa izgradio imidž igrača koji se ne boji ničega. Zato ne čudi kada kaže:

Foto: Instagram/

- Ako ti se sviđa, sviđa ti se. Ako ne, ne. Onda respekt dođe.

To je filozofija koja ga je pratila od Malmöa do Milana. Nije tražio odobravanje, nego ga zasluži na terenu. U najavnom videu prve emisije govori o cijeni koju je platio zbog autentičnosti:

- Obećao sam sebi da se neću mijenjati nikada. I možda sam platio da nisam nikad dobio Zlatnu loptu zbog toga - rekao je.

O hrani koja ga je obilježila kaže: milijeko, kruh i bolonjez. To je Zlatanov podsjetnik da je došao iz skromnosti, iz okruženja u kojem se nije moglo birati, ali se moglo raditi.

- Nije nitko vjerovao u mene. Sam sam tražio put, našao sam put, borio sam se i na kraju je došlo.

Dječak iz Rosengårda postao je jedna od najdojmljivijih figura modernog nogometa. I to se vidjelo u svakoj njegovoj utakmici, pogotovo u atraktivnim potezima i udarcima preko glave kojih nije nedostajalo.

Foto: HTV/screenshot

- To je za mene bilo prirodno. Da ja stavim nogu ovdje (pokazuje visoko iznad glave, op.a.), da je štopam ili da ti dajem…

Ono što je drugima izgledalo nemoguće, njemu je bio samo još jedan dan u uredu. A na etiketu arognatnog, kakvim ga mnogi smatraju, odgovara rečenicom koja savršeno opisuje njegov mentalitet.

- Arogantan? Nije to arogantan. To je samopouzdanje. Jer ja znam tko sam ja, znam što mogu napraviti. I napravit ću.