LEGENDARNI NAPADAČ

Ibrahimović dao prvi intervju na hrvatskom jeziku za Bilića: 'Nije tajna, ukrao sam puno bicikala'

Ibrahimović dao prvi intervju na hrvatskom jeziku za Bilića: 'Nije tajna, ukrao sam puno bicikala'
Zlatan Ibrahimović u ekskluzivnom intervjuu za Arena Sport otkriva sve tajne! Bilić ga ispituje o djetinjstvu, karijeri i slavnim anegdotama. Prva epizoda stiže 5. siječnja

Popularni sportski serijal "(Ne)uspjeh prvaka"  u svoj studio dovodi legendarnog švedskog napadača hrvatskih korijena, Zlatana Ibrahimovića. Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić razgovarao je sa slavnim i osebujnim napadačem, a intervju će biti objavljen u tri epizode.

Ibrahimović će s Bilićem razgovarati o svojoj novoj ulozi u nogometu nakon završetka igračke karijere, izazovnom odrastanju u Švedskoj, osjećaju pripadnosti te neizbježnim temama arogancije i samouvjerenosti koje su ga pratile od samih početaka.

Prva epizoda ovog iščekivanog intervjua zakazana je za ponedjeljak, 5. siječnja, u 20 sati na kanalu Arena Sport 1.Podsjetimo, ranije su u ovoj emisiji gostovale sportske ikone poput Janice Kostelić, Luke Modrića i Novaka Đokovića. .

"Nije tajna da sam ukrao puno bicikla," iskreno je priznao Ibrahimović u kratkom isječku kojeg je Arena Sport objavila na društvenim mrežama. Dodajmo i kako će ovo biti prvi Ibrahimovićev intervju na materinjem jeziku.

Ispričao je i anegdotu koja se dogodila nakon što je potpisao prvi profesionalni ugovor...

- Kad sam potpisao ugovor s Ajaxom, moja je majka mislila da sam umro. Vidjela je samo moju sliku na televiziji i nazvala me kako bi me pitala: 'Što se dogodilo?' Rekao sam joj kako ću igrati nogomet za Ajax kao profesionalac - ispričao je Ibrahimović.

