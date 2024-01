Pogledajte Kloppa na Anfieldu prvi put od objave odlaska. Jedva se suzdržao da ne zaplače

Njemački trener Jurgen Klopp (56) jedan je od najboljih nogometnih stručnjaka na svijetu. Nepotrebno je trošiti riječi o njegovim kvalitetama, no valjalo bi reći koju o odlasku kojeg je najavio prije dva dana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Šok u Engleskoj: Klopp odlazi iz Liverpoola na kraju sezone! | Video: LIVERPOOL FOOTBALL CLUB/Reuters

Iznenadno i odjednom. Odluka koju je donio nije bila laka niti nepromišljena, dugo je o njoj razmišljao, no navijačima Liverpoola i ostatku nogometne publike stigla je kao veliko iznenađenje.

Anfield pozdravio Jurgena Kloppa

Pa mu je kultni Anfield odlučio reći zbogom odmah na idućoj utakmici protiv Norwicha u FA kupu. I pozdravit će se još nekoliko puta do kraja sezone dok Nijemac uistinu i ne ode.

Dirljive scene stižu sa stadiona engleskog velikana gdje su navijači razvili transparente Kloppu u čast pa zapjevali onu poznatu "You'll never walk alone"... Igrači nisu razočarali, plasirali su se u iduću fazu pobjedom 5-2 uz golove Curtisa Jonesa, Darwina Nuneza, Dioga Jote, Virgila van Dijka i Ryana Gravenbercha.

Foto: PHIL NOBLE

Foto: PHIL NOBLE

>> VIDEO: ANFIELD PJEVA EMOTIVNOM KLOPPU

Klopp je bio vidno emotivan i jedva se suzdržao da ne pusti suzu...

- Napustit ću klub na kraju sezone. Mogu razumjeti da je to šok za puno ljudi u ovom trenutku, ali ne mogu to objasniti ni pokušati objasniti. Volim apsolutno sve oko ovog kluba, grada, navijača, volim momčad, stručni stožer, sve. Donio sam takvu odluku jer sam uvjeren da je moram donijeti - rekao je Klopp u obraćanju javnosti u petak pa dodao:

Foto: PHIL NOBLE

Liverpoolu donio naslov nakon 30 godina

- Gubim energiju, duže vrijeme to znam i da to moram priopćiti u nekom trenutku. Ali sada sam apsolutno dobro. Znam da ne mogu raditi posao opet, opet i opet. Nakon svih godina koje smo zajedno proveli i nakon stvari koje smo prošli, rasli su moji poštovanje i ljubav prema vama. Najmanje što vam dugujem je istina, a to je istina.

Liverpool je preuzeo u listopadu 2015. godine u vrijeme velike krize. Ta priča potrajala je devet godina i osvojio je Ligu prvaka, FA kup, Liga kup, a navijači će posebno pamtiti 2020. godinu kada je Liverpool osvojio Premier ligu, što im je bio prvi naslov prvaka nakon čak 30 godina.